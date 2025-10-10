Prezydent potępia słowa Žemaitaitisa o Gelūnasie

— „To jest przerażające i absolutnie nie do przyjęcia. To nie odzwierciedla wartości Litwy i nie jest o Litwie. Walka polityczna w żadnych okolicznościach nie może przeradzać się w to, co widzimy i słyszymy ostatnimi dniami” — przekazał Nausėda.



— „Chcę powiedzieć jasno i jednoznacznie — jako głowa państwa nie zatwierdzę żadnego kandydata ‘Świtu nad Niemnem’ na ministra kultury” — dodał.

Prezydent zwrócił się też do liderów koalicji rządzącej, wzywając do odpowiedzialnej oceny sytuacji, w jakiej znalazło się państwo.

— „Partia, która szanuje samą siebie, po takich wypowiedziach nie może traktować takiego ugrupowania jako partnera koalicyjnego. Jeżeli w ‘Świcie nad Niemnem’ są osoby, którym z takimi oświadczeniami nie po drodze, to pora, by zabrały głos” — stwierdził.

Dodał, że „mowa nienawiści rodem ze średniowiecza i skłócanie społeczeństwa przywodzące na myśl najciemniejsze czasy XX wieku” to najniższy poziom w historii odnowionej niepodległości.

Remigijus Žemaitaitis w serwisie Facebook napisał, że Arūnas Gelūnas to „organizator rozpoczętych przewrotów w państwie — członek skazanej partii”, reagując na wiadomość, że na początku protestów środowisk kultury szef muzeum zawiesił członkostwo w opozycyjnym Związku Liberałów. W poście Žemaitaitis spekulował też o rzekomym żydowskim pochodzeniu Gelūnasa, używając obraźliwych określeń. Gelūnas powiedział, że uznaje wpis za antysemicki, zaprzeczył żydowskiemu pochodzeniu i stwierdził, że taka retoryka powinna spotkać się z reakcją organów ścigania. Przedstawiciele opozycji nazwali wypowiedź „ohydną i obrzydliwą”, zarzucając politykowi kształtowanie narracji nazistowskiej.