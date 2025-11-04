Prezydent ponownie zgłasza Haroldasa Šinkūnasa na sędziego Sądu Konstytucyjnego

„(…) prezydent przedstawi Sejmowi Republiki Litewskiej kandydaturę Haroldasa Šinkūnasa na sędziego Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej” – podano w komunikacie.

Podczas tajnego głosowania 21 października za kandydaturą H. Šinkūnasa opowiedziało się 53 posłów, przeciw było 44, a 22 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że sprzeciw wobec kandydata zgłoszonego przez G. Nausėdę wyszedł przynajmniej częściowo także z szeregów koalicji rządzącej. Po tamtym głosowaniu prezydent nie wykluczał ponownego przedstawienia tej kandydatury.

Haroldas Šinkūnas pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

Sąd Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów, a co trzy lata jest odnawiany w jednej trzeciej składu. Najbliższa wymiana ma nastąpić wiosną przyszłego roku, przy czym nazwiska kandydatów muszą zostać ogłoszone z półrocznym wyprzedzeniem.

Pod koniec października Sejm powołał na sędziów KT wieloletniego parlamentarzystę Juliusa Sabatauskasa oraz przewodniczącego Izby Cywilnej Litewskiego Sądu Najwyższego Artūrasa Driukasa. J. Sabatauskasa zgłosił przewodniczący Sejmu Juozas Olekas, zaś A. Driukasa – prezes Litewskiego Sądu Najwyższego Danguolė Bublienė.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Konstytucyjnym, sędzią KT może zostać obywatel Litwy o nienagannej reputacji, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze oraz co najmniej dziesięcioletni staż pracy w zawodzie prawnika lub w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie prawa.