Prezydent: Polska i Litwa reagują na „Zapad” według własnych strategii

„Uważam, że każde państwo przygotowuje się na swój sposób. Uważam, że podjęliśmy odpowiednie, adekwatne środki na ten okres zwiększonego zagrożenia i mamy nadzieję, że to zadziała, że przyniesie to rezultat” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent Litwy odpowiedział w ten sposób, gdy zapytano go, czy decyzja o zamknięciu granic z Białorusią nie byłaby bardziej efektywna w skali całego regionu.

Ćwiczenia wojskowe Rosji i jej sojuszniczki Białorusi, „Zapad 2025”, rozpoczną się w piątek i potrwają do przyszłego wtorku.

W związku z tym, w ubiegłym tygodniu na Litwie rozpoczęły się manewry wojskowe „Perkūno griausmas”, w których bierze udział około 17 tysięcy litewskich żołnierzy i sojuszników.

Szef litewskich sił zbrojnych Raimundas Vaikšnoras powiedział, że w trakcie ćwiczeń „Zapad” na całym obszarze Bałtyku i w Polsce trenować będzie około 40 tysięcy żołnierzy.

Tymczasem, władze Straży Granicznej Litwy poinformowały we wtorek, że wzmocniona została ochrona granicy kraju z Rosją i Białorusią – zwiększy się monitoring i patrole graniczne, a strażnicy graniczni otrzymają wsparcie od struktur systemu obrony narodowej oraz Związku Strzelców.

Litwa również pod koniec sierpnia do października zamknęła część przestrzeni powietrznej wzdłuż granicy z Białorusią w związku z nadchodzącymi manewrami wojskowymi Rosji i Białorusi oraz dwoma incydentami latem, gdy do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciały dwa drony „Gerbera”.

„Chcę jeszcze raz zaznaczyć, że na pewno nie spodziewamy się i nie mamy informacji, że te ćwiczenia „Zapad” będą wykorzystywane do jakiejkolwiek agresji, ale (…) może się zdarzyć, że w tym okresie będą miały miejsce jakieś prowokacje lub wejdą do naszej przestrzeni powietrznej drony, więc jesteśmy gotowi na takie incydenty” – podkreślił prezydent.

Według litewskiego wywiadu, w ćwiczeniach „Zapad 2025” weźmie udział do 30 tysięcy żołnierzy.

Łotwa, mająca granicę z Białorusią, również podniosła poziom gotowości przed manewrami.