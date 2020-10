Prezydent pogratulował wszystkim partiom, które pokonały próg wyborczy

Prezydent Gitanas Nausėda pogratulował liderom partii politycznych wybranych do nowego Sejmu. Jeszcze wczoraj prezydent zadzwoni do przedstawicieli sił politycznych, których zadaniem będzie teraz formowanie nowego parlamentu. Jak wiadomo partia AWPL-ZChR zdobyła zaledwie 4,82 proc. Nie zważajac na to, na swej oficjalnej stronie internetowej awpl.lt podaje informację, że ,,uzyskała 5,01 proc. głosów ważnych".