Prezydent podpisał ustawę o używaniu liter łacińskich w dokumentach osobistych

„Sejm podjął inicjatywę znalezienia równowagi między dwiema wartościami konstytucyjnymi – zachowaniem specyfiki języka państwowego i praw człowieka, takich jak prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do swobodnego przemieszczania się, ochrona prawa osoby należącej do mniejszości narodowej do pisania swojego nazwiska w bardziej akceptowalny sposób określony przez prawo” – powiedział prezydent.

„Mam nadzieję, że konstytucyjny status języka państwowego oraz należne poszanowanie systemu i specyfiki języka litewskiego zostaną zapewnione poprzez przyjęcie aktów prawnych wdrażających tę ustawę” – powiedział.

Ustawa o używaniu liter łacińskich w dokumentach osobistych została przyjęta przez Sejm 18 stycznia i wejdzie w życie 1 maja.

Prawo stanowi, że imię i nazwisko obywatela litewskiego w dokumentach osobistych może być pisane literami alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych, jeżeli wybierze on nielitewskie nazwisko małżonka.

Oznacza to, że prawo pozwoli na wpisywanie liter x, w i q w paszportach litewskich.