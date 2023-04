Prezydent podpisał ustawę legalizującą zawracanie nielegalnych migrantów na granicy

„Prezydent podpisał dziś poprawki do ustawy o granicy państwowej” – powiedział BNS przedstawiciel prezydenta Ridas Jasiulionis.

We wtorek Sejm zalegalizował zawracanie migrantów na granicy podczas stanu wyjątkowego. Mają wejść w życie 3 maja.

Nowelizacja przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego w związku z masowym napływem cudzoziemców, Rząd na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego może podjąć decyzję, że cudzoziemcy zamierzający przekroczyć lub którzy już przekroczyli granicę państwową w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będą wpuszczani na terytorium Litwy.

Wskazuje się, że przepis ten będzie stosowany indywidualnie do każdego cudzoziemca.

Zmiany w ustawie są krytykowane przez organizacje obrońców praw człowieka. Ich zdaniem zalegalizują wydalanie migrantów wbrew prawu międzynarodowemu. Amnesty International powiedziała, że ​​ustawa „da zielone światło torturom”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które było inicjatorem nowelizacji, twierdzi, że wyraźnie rozróżniają one migrację naturalną i instrumentalną prowadzoną przez białoruski reżim oraz są niezbędne do zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa narodowego kraju. Ministerstwo zwraca również uwagę na to, że prawo przewiduje gwarancje dla osób wymagających szczególnego traktowania.

Kontrolę migrantów na granicy z Białorusią rozpoczęto 3 sierpnia 2021 roku zarządzeniem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.