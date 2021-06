Prezydent podpisał Deklarację Zielonej Litwy

„Dziś stworzyliśmy tu koalicję rządzącą. Celem tej koalicji jest stworzenie zielonej Litwy, ktorą bedziemy mogli z dumą i czystym sumieniem pozostawić swoim dzieciom i wnukom” – mówił Nausėda.

Podkreslił on, że KE postawiła ambitny cel do 2030 r. redukować emisję dwutlenku węgla do 55 proc. i osiagnąć poziom gospodarki neutralnej klimatycznie do 2050 r.

Litwa ma wszelkie przesłanki do tego, by urzeczywistnić ten ambitny cel. Ma ona potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych nawet do 70 proc.” – oznajmił Nausėda.

Deklarację Zielonej Litwy podpisał prezydent Gitanas Nausėda, wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, eurokomisarz Virginijus Sinkevičius, a także przedstawiciele biznesu i organizacji społecznych. Deklaracja ma zobowiązywać do walki ze zmianami klimatu oraz tworzenia bardziej zdrowego otoczenia.

Podpisanie deklaracji stało się uwieńczeniem zainicjowanego przez prezydenta i trwającego przez rok cyklu dyskusji i forum, w trakcie których przedstawiciele sektorów handlu, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, transportu, rolnictwa, a także organizacji pozarządowych szukali wspólnych rozwiązań, które pomogą Litwe uczynić państwem neutralnym dla klimatu.