Prezydent: pierwsza faza „muru dronowego” dobiegnie końca do 2028 roku

„Przynajmniej pierwsza faza mogłaby zostać zakończona do początku następnego wieloletniego budżetu. A może w przyszłym planie UE znajdą się środki specjalnie na realizację tego celu, by przejść do drugiej fazy budowy ‚ściany dronów’” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się w Danii.

Liderzy UE zgromadzeni w stolicy Danii omawiają główne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i obronności Europy oraz starają się dopracować priorytetowe projekty, w tym budowę „muru dronowego”, która ma służyć do odpierania zagrożeń ze strony Rosji.

W ubiegłym tygodniu ministrowie obrony z około dziesięciu krajów, głównie z wschodniej flanki UE, rozpoczęli negocjacje na temat planu stworzenia systemu obrony służącego do wykrywania i ostatecznie niszczenia dronów.

Zdaniem prezydenta Nausėdy to ambitny projekt, jednak ostatnie incydenty z dronami w różnych krajach Unii Europejskiej pokazują, że problem dotyczy nie tylko państw graniczących bezpośrednio z Rosją.

„Początkowo uważaliśmy, że to zagrożenie dotyczy tylko tych krajów, które mają bezpośrednią granicę z Białorusią, Rosją… Jednak wydarzenia w Danii pokazują, że nawet kraje, które nie mają granicy z Rosją, są narażone” – stwierdził litewski prezydent.

W ostatnich dniach Dania, która w tym półroczu przewodniczy UE, była zaniepokojona, ponieważ w wyniku niezidentyfikowanych dronów musiała na krótko zamknąć kilka lotnisk, a drony latały również w pobliżu obiektów wojskowych.

W ostatnich miesiącach rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO, w tym Polski, Estonii i Rumunii.

Latem tego roku dwa rosyjskie drony „Gerbera” wleciały do Litwy, z których jeden niósł ładunki wybuchowe.

„Na Litwie staramy się chronić te obszary i odcinki naszej granicy, które są najbardziej otwarte lub narażone, ponieważ widzimy, że drony zazwyczaj przylatują z Ukrainy przez terytorium Białorusi. Białoruś także stara się je zestrzelić, ale nie zawsze udaje się to zrobić” – powiedział prezydent Litwy. „Musimy chronić obszary blisko naszej stolicy, ponieważ znajdują się one na trajektorii dronów przylatujących z Ukrainy. To kosztuje sporo pieniędzy, ale nadal jest tańsze niż budowa muru czy systemu, który mógłby chronić każdy kawałek litewskiego terytorium” – dodał.

Planując zakup dodatkowych środków wzmocnienia obrony powietrznej za pół miliarda euro, dowódca litewskich sił zbrojnych, generał Raimundas Vaikšnoras, powiedział, że nawet to nie zapewni 100-procentowego bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z jego słowami, aby zapewnić ochronę na takim poziomie, należałoby przeznaczyć na obronę około 10% całego produktu krajowego brutto.