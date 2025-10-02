Znad Wilii
Prezydent: pierwsza faza „muru dronowego” dobiegnie końca do 2028 roku

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył, że pierwsza faza budowy tzw. „muru dronowego” mogłaby zostać zakończona do 2028–2034 roku, czyli na początku nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa europejskich granic, w szczególności w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów.

„Przynajmniej pierwsza faza mogłaby zostać zakończona do początku następnego wieloletniego budżetu. A może w przyszłym planie UE znajdą się środki specjalnie na realizację tego celu, by przejść do drugiej fazy budowy ‚ściany dronów’” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się w Danii.

Liderzy UE zgromadzeni w stolicy Danii omawiają główne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i obronności Europy oraz starają się dopracować priorytetowe projekty, w tym budowę „muru dronowego”, która ma służyć do odpierania zagrożeń ze strony Rosji.

W ubiegłym tygodniu ministrowie obrony z około dziesięciu krajów, głównie z wschodniej flanki UE, rozpoczęli negocjacje na temat planu stworzenia systemu obrony służącego do wykrywania i ostatecznie niszczenia dronów.

Zdaniem prezydenta Nausėdy to ambitny projekt, jednak ostatnie incydenty z dronami w różnych krajach Unii Europejskiej pokazują, że problem dotyczy nie tylko państw graniczących bezpośrednio z Rosją.

„Początkowo uważaliśmy, że to zagrożenie dotyczy tylko tych krajów, które mają bezpośrednią granicę z Białorusią, Rosją… Jednak wydarzenia w Danii pokazują, że nawet kraje, które nie mają granicy z Rosją, są narażone” – stwierdził litewski prezydent.

W ostatnich dniach Dania, która w tym półroczu przewodniczy UE, była zaniepokojona, ponieważ w wyniku niezidentyfikowanych dronów musiała na krótko zamknąć kilka lotnisk, a drony latały również w pobliżu obiektów wojskowych.

W ostatnich miesiącach rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO, w tym Polski, Estonii i Rumunii.

Latem tego roku dwa rosyjskie drony „Gerbera” wleciały do Litwy, z których jeden niósł ładunki wybuchowe.

„Na Litwie staramy się chronić te obszary i odcinki naszej granicy, które są najbardziej otwarte lub narażone, ponieważ widzimy, że drony zazwyczaj przylatują z Ukrainy przez terytorium Białorusi. Białoruś także stara się je zestrzelić, ale nie zawsze udaje się to zrobić” – powiedział prezydent Litwy.

„Musimy chronić obszary blisko naszej stolicy, ponieważ znajdują się one na trajektorii dronów przylatujących z Ukrainy. To kosztuje sporo pieniędzy, ale nadal jest tańsze niż budowa muru czy systemu, który mógłby chronić każdy kawałek litewskiego terytorium” – dodał.

Planując zakup dodatkowych środków wzmocnienia obrony powietrznej za pół miliarda euro, dowódca litewskich sił zbrojnych, generał Raimundas Vaikšnoras, powiedział, że nawet to nie zapewni 100-procentowego bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z jego słowami, aby zapewnić ochronę na takim poziomie, należałoby przeznaczyć na obronę około 10% całego produktu krajowego brutto.

