Prezydent odznaczył zasłużone matki i opiekunki

Najstarszą matką, która otrzymała medal z rąk prezydenta jest 96-letnia Julijona Žibutiene z miejscowości Kražiai. Kobieta była łączniczką partyzantów, wychowała 7 dzieci, w tym troje z pierwszego małżeństwa męża.

Pierwsza dama kraju Diana Nausėdienė podkreśliła, że ​​matki i opiekunki są strażnikami wiecznej mądrości i wartości.

„Niech moje słowa gratulacji dotrą do tych matek, których dzieci i wnuki są daleko od domu i nie mogą Was przytulić. Zapraszam do ogrodu Pałacu Prezydenckiego, na ławeczkę pod jabłonią poświęconą każdej Litewskiej Matce i Ojczyźnie, wszystkim kobietom, które nie wróciły z dalekiej Syberii – matkom i siostrom na zesłaniu” – powiedziała pierwsza dama kraju, zwracając się do matek i opiekunów.