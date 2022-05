Prezydent obchodząc Konstytucję 3 Maja: naprawdę mamy się czym pochwalić

Według niego Litwa, która zatwierdziła ten dokument wraz z Polską 3 maja 1791 r., ma się czym pochwalić.

„Konstytucja 3 Maja to szczególny dokument, który jako drugi na świecie i pierwszy w Europie ukształtował zasadę podziału władzy, określił zasady nowoczesnego ustawodawstwa i przyśpieszył proces, który rozpoczął się w Europie” – G. Nausėda powiedział dziennikarzom, kiedy przybył do Sądu Konstytucyjnego we wtorek.

Prezydent odwiedził ten sąd z okazji kolejnej rocznicy dnia podpisania Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 maja uważana jest za pierwszą konstytucję w Europie. Została przyjęta przez Sejm Czteroletni Rzeczypospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 r.

„Mamy się czym pochwalić, obchodzimy to święto razem z Rzeczpospolitą Polską i symboliczne jest, że w tym dniu odwiedzam Sąd Konstytucyjny, bo jest wiele innych pięknych rocznic, sto lat naszej Konstytucji z 1922 r.” – powiedział prezydent.

„Będzie to świetna okazja do rozmowy o wyzwaniach Sądu Konstytucyjnego, o celach, a zwłaszcza o roli w warunkach, w jakich żyjemy, w kontekście wyzwań geopolitycznych, wyzwań pandemii” – powiedział.

Zapytany, czy 3 maja należy ogłosić dniem wolnym od pracy, Nausėda powiedział, że jest to dyskusyjne pytanie, na które w tej chwili nie może odpowiedzieć.

„Ale powtarzam, to bardzo ważny dokument i naprawdę musimy pamiętać o tym dniu” – powiedział dziennikarzom głowa państwa.

Grupa parlamentarzystów proponuje ogłoszenie 3 maja zamiast 1 maja Międzynarodowego Dnia Pracy.

W Polsce 3 maja jest ważnym świętem państwowym, na Litwie wspomina się o nim skromniej, gdyż Konstytucja w niektórych ocenach ograniczyła niepodległość Wielkiego Księstwa Litewskiego we wspólnym państwie z Polską.