Prezydent o edukacji: potrzebne długofalowe, konsekwentne rozwiązania

Prezydent Gitanas Nausėda wyraził przekonanie, że Raminta Popovienė może kontynuować pracę na stanowisku minister edukacji, nauki i sportu. „Prezydent oczekuje, że utrwalone problemy systemu oświaty wymagają długofalowych, aktywnych i konsekwentnych rozwiązań oraz – w istocie – wyraża zaufanie do minister” – powiedziała po spotkaniu główna doradczyni prezydenta ds. edukacji, nauki i kultury Jolanta Karpavičienė.

fot. Paulius Peleckis/BNS.

Jak przekazała doradczyni, prezydent życzył minister, aby „podjęła realne przywództwo i poprowadziła środowisko oświatowe i akademickie w kierunku przełomu w dziedzinie edukacji i nauki”. Podczas rozmowy omówiono kluczowe kwestie stojące u podstaw „stagnacji systemu, powracających problemów oraz skandali wstrząsających całym sektorem”.

Wśród tematów znalazły się: nierówności społeczne i regionalne, sieć szkół, edukacja włączająca, niedobór nauczycieli oraz zwiększenie finansowania badań naukowych i innowacji. Poruszono także sprawy sportu.

„Prezydent wielokrotnie akcentował konieczność zmian systemowych. Omówiono kierunki przygotowywanych zmian ustawowych, które przewidywałyby likwidację Narodowej Agencji Sportu i realizację polityki sportowej poprzez Narodową Radę Sportu, z większym zakresem praw i odpowiedzialności po stronie samych organizacji sportowych” – wskazała Karpavičienė.

Raminta Popovienė poinformowała, że przedstawiła prezydentowi przegląd prac wykonanych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy oraz główne strategiczne kierunki na przyszłość.

