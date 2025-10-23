Prezydent: nowe sankcje USA wobec Rosji zmieniają sytuację

„Ostatnio retoryka administracji USA w stosunku do Władimira Putina była znacznie ostrzejsza, ale moim zdaniem ta decyzja to prawdziwa zmiana gry, a już teraz widzimy jej skutki” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. „Widzimy już, jak niektóre państwa, takie jak Indie, dostosowują się do decyzji USA, widzimy również reakcje rynków akcji (…). Jestem pewny, że wkrótce pojawią się histeryczne reakcje z Kremla” – dodał.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu prezydent USA Donald Trump nałożył środki, które dotyczą dwóch największych rosyjskich firm naftowych.

Sankcje obejmują zamrożenie całego majątku „Rosnieft” i „Łukoil” na terenie Stanów Zjednoczonych oraz zakaz wszelkiej działalności amerykańskich firm z tymi dwoma rosyjskimi gigantami naftowymi.

Według G. Nausėdy, rosyjska gospodarka już teraz nie jest w dobrej kondycji, a prezydent Władimir Putin nie będzie mógł długo ignorować narastających problemów.

„Dodajmy jeszcze 19. pakiet sankcji, o którym także dzisiaj porozumiano się. Gospodarka Rosji już teraz nie jest w dobrej kondycji, a jeśli jeszcze otrzyma ten cios, myślę, że będą musieli poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością” – powiedział prezydent. „Można ignorować rzeczywistość, ale nawet tacy gracze jak Putin nie będą mogli długo ignorować rzeczywistości, gdy zacznie to dotykać każdego Rosjanina i to w bardzo dotkliwy sposób” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że zgodnie z najnowszym 19. pakietem sankcji UE, blok 27 krajów przyspieszył zakaz importu skroplonego gazu ziemnego z Rosji do początku 2027 roku.

Ponadto na „czarną listę” trafiło ponad 100 tankowców z tzw. „szarej floty”, składającej się ze starzejących się tankowców, a także wprowadzono kontrolę podróży rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo.

Sankcje te oznaczają, że rosyjscy dyplomaci muszą informować władze krajów, w których przebywają, o wszelkich podróżach zagranicznych.