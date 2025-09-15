Prezydent nie zatwierdził kandydatów na ministrów ochrony środowiska i energetyki

„Prezydent Gitanas Nausėda odrzucił kandydatury Mindaugasa Jablonskisa i Povila Poderskisa na ministrów energetyki i ochrony środowiska, zwracając się do powołanej premier Ingi Ruginienė z prośbą o przedstawienie nowych kandydatów” – głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Odrzucając przedstawione kandydatury, G. Nausėda podkreślił, że nowo mianowani ministrowie nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości co do ich determinacji i umiejętności obrony interesu publicznego, zdolności do opierania się wpływom grup interesu oraz zapewnienia sprawnego i skutecznego działania w obszarach szczególnie istotnych dla społeczeństwa.

Kandydatów na ministrów zaproponowała partia „Świt nad Niemnem”.

Jej lider Remigijus Žemaitaitis powiedział w piątek dla agencji BNS, że jeżeli prezydent nie zatwierdzi kandydatów tej partii, automatycznie zakończy się umowa koalicyjna, a po podpisaniu nowej mogłyby zostać przeorganizowane kwoty ministerstw.

Lider „Świtu nad Niemnem” stwierdził, że jeżeli ci kandydaci zostaną odrzuceni, nie widzi potrzeby szukania nowych. Według niego, w takim przypadku zamiast Ministerstwa Energetyki, członkowie partii „Świt nad Niemnem” mogliby ubiegać się o inne stanowiska, gdzie chcieliby przeanalizować dziedzictwo poprzednich rządów.

Wyznaczona premier Inga Ruginienė przedstawiła prezydentowi 14 kandydatów na ministrów, z których 12 zostało zatwierdzonych – bez kandydatów na ministra środowiska P. Poderskisa oraz na ministra energii prawnika M. Jablonskisa.

Ministrem rolnictwa został mianowany przedstawiciel „Świtu nad Niemnem” Andrius Palionis.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w sierpniu frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz Związku Litewskich Rolników, Zielonych i AWPL-ZChR podpisały umowę o utworzeniu koalicji rządzącej.

Te siły polityczne tworzą także dwudziesty rząd Litwy. G. Nausėda oświadczył, że nie powoła członków „Świtu nad Niemnem” na ministrów, ponieważ lider tej partii jest oskarżony o podżeganie do nienawiści wobec Żydów i negowanie Holokaustu, a także prowadzone jest odrębne śledztwo w sprawie finansowania partii.

P. Poderskis i M. Jablonskis nie są członkami „Świtu nad Niemnem”.