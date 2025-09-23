Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ministra ochrony środowiska

Jak powiedział G. Nausėda, mimo późnej pory, kandydat był gotowy do rozmowy.

„Pewnie nie musiał robić dużych „prac domowych”, ponieważ pracował jako wiceminister w tym samym ministerstwie ochrony środowiska. Młody człowiek. Uczciwie przyznał, że nie miał odpowiedzi na jedno czy drugie pytanie. Powiedział, że nie chce fantazjować w tej sprawie, ponieważ nie była to jego odpowiedzialność, więc na to pytanie nie odpowiedział. Taka odpowiedź mi się podoba, bo jest szczera” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, w komentarzu rozesłanym przez Kancelarię Prezydenta z Nowego Jorku. „Na pewno mam już materiały, które pozwalają podjąć decyzję, ale dzisiaj jeszcze jej nie podjąłem” – dodał prezydent.

Prezydent zaznaczył, że ważne było dla niego wysłuchanie wizji K. Żuromskisa dotyczącej lasów, ponieważ zarządzanie nimi nie może być przekazane dla Ministerstwa Rolnictwa.

„W tej sprawie zdecydowanie się zgadzamy, ponieważ ochrona lasów, a nie masowe wycinki, powinny być naszym priorytetem. Tak samo jak inne kwestie: Zielony Ład, a także zagadnienia związane z gospodarką wodną. Pewne pytania dotyczące regionów zostały zadane, odpowiedzi zostały udzielone” – powiedział prezydent.

Obecny wiceminister ochrony środowiska K. Żuromskis został zaproponowany na stanowisko ministra przez „Nemuno aušra”, zamiast wcześniej odrzuconej przez G. Nausėdę kandydatury Povila Poderskiego.