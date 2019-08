Prezydent: Nie ma jeszcze zgody co do nazwisk ministrów

vdu

„Nie ma zgody co do wszystkich ministrów, ale dzięki dobrej woli obu stron i jasnej wizji tego, po co zamierzamy utworzyć ten rząd, z pewnością możliwe jest znalezienie potrzebnych rozwiązań” – powiedział Nausėda dziennikarzom.

„Jeszcze nie podjęliśmy decyzji co do dosłownie kilku osób, ale na pewno zrobimy to w najbliższym czasie. W końcu, czas nie stoi na miejscu” – dodał prezydent.

Nausėda nie mógł jeszcze powiedzieć, czy wszyscy ministrowie i jeden z kandydatów na ministra, z którymi się spotkał w tym tygodniu, zostaną powołani do nowego rządu.

W tym tygodniu prezydent spotkał się z ministrem opieki społecznej i pracy Linasem Kukuraitisem, ministrem zdrowia Aureliusem Verygą, ministrem finansów Viliusem Šapoką i kandydatem na ministra rolnictwa Andriusem Palionisem.