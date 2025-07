Prezydent Nausėda: w przypadku braku informacji o zagrożeniu, nie skorzystam ze schronu

„Chciałbym powiedzieć, że jeżeli w przyszłości wydarzą się podobne incydenty i społeczeństwo nie zostanie o tym poinformowane, to dopóki nie zostanie ono poinformowane, ja odmawiam pójścia do schronu. Wszyscy musimy mieć równe warunki informacyjne” – powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda w wywiadzie dla LRT.

Redakcja ZW.LT przypomina, że 10 lipca dron bezzałogowy przekroczył granicę Litwy, co doprowadziło do ewakuacji premiera Gintautasa Paluckasa i przewodniczącego Sejmu Sauliusa Skvernelisa do schronów. W tym czasie prezydent Nausėda przebywał z wizytą w Irlandii.

Początkowo podejrzewano, że naruszenie przestrzeni powietrznej było wynikiem działania rosyjskiego drona „Shahed”, używanego w wojnie przeciwko Ukrainie, jednak później Straż Graniczna Litwy poinformowała, że wstępne dane wskazują na obiekt przypominający samolot, który spadł w wyniku wejścia w litewską przestrzeń powietrzną z terytorium Białorusi. Wieczorem minister ochron kraju Dovilė Šakalienė potwierdziła, że na Litwie wylądował dron „Gerbera” wyprodukowany w Rosji, zaprojektowany w celu omijania systemów obrony powietrznej.

„To był ogromny chaos, i na pewno nie mogę być zadowolony z tego procesu. Dlatego mój doradca Deividas Matulionis spotka się w tym tygodniu z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Publicznego, Straży Granicznej oraz wojska, aby omówić, jak powinna wyglądać reakcja na tego rodzaju incydenty” – powiedział prezydent Litwy.

Według prezydenta, przypadek drona „Gerbera” ujawnił nie tylko luki w komunikacji, ale także problemy związane z detekcją.

„Po pierwsze, musimy mieć odpowiednie zdolności detekcyjne, które umożliwią szybkie wykrycie takich obiektów w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po drugie, instytucje muszą wiedzieć, kto za co odpowiada, a nie wskazywać jedna na drugą, i muszą mieć środki techniczne, które pozwolą zneutralizować taki obiekt, czy to dron, czy inny” – podkreślił Nausėda.

Prezydent zwrócił uwagę, że przedstawiciele służb, które miały kontakt z obiektem, szybko zauważyły, że przestał on stanowić zagrożenie, ponieważ po prostu opadał na ziemię. Niemniej jednak inne instytucje, działając zgodnie z instrukcjami, wysłały dwóch najwyższych przedstawicieli państwa do schronu.

„System informacyjny musi działać. Jeśli zagrożenia nie ma, nie powinniśmy straszyć ludzi. Niestety, w tym przypadku tak było, ponieważ informacja nie została dostatecznie przekazana i nie powiedziano, że to tylko potencjalne zagrożenie i w tej sytuacji nie trzeba reagować nadzwyczajnie. Jeżeli zagrożenie jest realne, wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do informacji za pomocą nowoczesnych technologii i mieć możliwość udania się w bezpieczne miejsce” – zaznaczył prezydent.

Litewska Straż Graniczna (VSAT) zauważyli obiekt z Białorusi o godzinie 11:30 w dniu 10 lipca. Wojsko podaje, że obiekt przebywał w litewskiej przestrzeni powietrznej przez około trzy minuty przed upadkiem.

Początkowo podejrzewano, że była to rakieta „Shahed” z Rosji, jednak później Straż Graniczna podała, że to był obiekt przypominający samolot, który spadł w okolicach zamkniętego punktu kontrolnego na granicy z Białorusią.

Dron bezzałogowy spadł niedaleko zamkniętego punktu kontrolnego w pobliżu Szumsku, około kilometra od granicy z Białorusią.

Komitet Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Sejmu Litwy, który zbadał tę sprawę, stwierdził, że w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej istnieje wiele niedoskonałości – zarówno w wykrywaniu dronów, które mogą wlecieć do kraju, jak i w ostrzeganiu przed zagrożeniami, oraz w możliwościach neutralizacji takich obiektów.