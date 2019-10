Prezydent Nausėda w Brukseli: Jestem optymistą odnośnie porozumienia w sprawie Brexitu

vdu

Panie Prezydencie, czy jest Pan optymistą i czy się spodziewa Pan porozumienia w sprawie Brexitu dzisiaj wieczorem?



Jestem optymistą. Przynajmniej udało się osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie Brexitu. Bez wątpienia czeka nas dzisiaj obiektywna dyskusja w Radzie Europy. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, w sobotę będzie musiał tym się zająć parlament Wielkiej Brytanii, gdzie niektóre partie, jak już teraz wiadomo, wyrażą swój sprzeciw. Chciałoby się, by cała ta epopeja się zakończyła, a jeśli nie, to wówczas będziemy musieli wrócić do Brukseli za dwa tygodnie.



Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie Brexitu, ponownie powstanie chaos? Co z Litwinami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii?



Trudno prognozować, ale być może w takiej sytuacji rozważymy możliwość przedłużenia terminu, jeśli będą przesłanki, że w tym czasie można będzie się porozumie. Jeśli nie będzie takiej nadziei, to najgorszym scenariuszem będzie Brexit bez porozumienia.Twardy Brexit przyniesie wielkie straty dla gospodarki. Mogę jedynie zapewnić, że przebywający tam litewscy emigranci nie zostaną pozostawieni na pastwę losu, bo zatroszczymy się o ich prawa.



Jest to Pana pierwszy szczyt unijny, jakie są oczekiwania oprócz porozumienia w sprawie Brexitu?



Miałem czas, by się zapoznać już z połową członków Rady Europy, wkrótce też odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie formatu Nord-Baltic. Dzisiaj i jutro w Brukseli będziemy omawiali jeszcze kwestię Turcji, rozszerzenia UE, Macedonii Północnej i Albanii, MFF czyli długoterminowej perspektywy finansowej i na temat właśnie chciałbym się wypowiedzieć. Również temat zmiany klimatu. I w tej sprawie chcielibyśmy zabrać głos, bo Litwa ma swoje spostrzeżenia i uwagi.



Co Litwa ma powiedzenia na temat MFF i wyrównania dopłat dla rolników?



Na Radzie Europy w 2013 roku uzgodniono, od 2020 wsparcie będzie wynosiło 196 euro na jeden hektar, a już teraz się mówi o kwocie mniejszej o 20 euro i rolnicy nie mogą zrozumieć, dlaczego mają być pozbawieni większych ulg, a zwłaszcza, gdy rolnicy innych państw mogą liczyć na większe pieniądze, nawet trzykrotnie większe. Zgodnie z obecnym programem konwergencji, cały proces wyrównania wypłat do średniej unijnej potrwa aż do 2040 roku.



Co z ,,polityką neutralną dla klimatu? KE przedstawiła propozycje, by ustabilizować średni wzrost temperatury atmosfery na poziomie 1,5 st.



Litwa nie należy do tych państw, dla których unijna polityka neutralna dla klimatu jest dużym wyzwaniem. Litwa w tym zakresie robi niemałe postępy. Owszem, KE przedstawiła propozycję nowej strategii rozwojowej, której celem jest transformacja europejskiej gospodarki, tak by w 2050 r. stała się neutralna dla klimatu, czyli przestała dokładać do atmosfery gazy cieplarniane. Pozytywnie nastawia mnie fakt, że Litwa może mieć swego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Każdy kraj ma swoje propozycje i należy to uwzględnić, żeby czuł się ważny w tym procesie.