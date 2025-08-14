Prezydent Nausėda przedstawił kandydaturę Ingi Ruginienė na stanowisko premiera

Zmiana na stanowisku szefa rządu jest konsekwencją ubiegłotygodniowej rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który ustąpił po narastających pytaniach dotyczących jego działalności gospodarczej i przeszłości.

Jak poinformował pierwszy wiceprzewodniczący Sejmu Juozas Olekas, w poniedziałek prezydium parlamentu zdecyduje o terminie zwołania nadzwyczajnej sesji w celu zatwierdzenia kandydatki.

Po uzyskaniu aprobaty Sejmu, nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie parlamentowi – w porozumieniu z prezydentem – składu nowego rządu oraz programu działań. Program ten również będzie wymagał zatwierdzenia w głosowaniu.

Zmiana rządu wiąże się także z rozmowami na temat odnowienia składu koalicji rządzącej. Wiadomo już, że Związek Demokratów „W imie Litwy” odmówił dalszej współpracy z dotychczasowym partnerem – ugrupowaniem „Świt nad Niemnem” („Nemuno aušra”). Socjaldemokraci prowadzą również konsultacje w sprawie możliwego porozumienia z opozycyjnym obecnie Litewskim Związkiem Chłopów i Zielonych.