Prezydent Nausėda podejmie decyzję ws. ministra energetyki w najbliższym czasie

„Prezydent podejmie decyzję w sprawie Žygimantasa Vaičiūnasa w najbliższym czasie” – powiedział w środę doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis.

Jak dodał, Vaičiūnas to wiarygodny kandydat z dużym doświadczeniem w sektorze: „Pracuje w tej dziedzinie od dawna, wyróżnia się kompetencją, ma wizję rozwoju, jest nastawiony na realizację konkretnych celów, ma szeroką sieć kontaktów na arenie międzynarodowej”.

Gitanas Nausėda, przebywający obecnie w Nowym Jorku, rozmawiał z Vaičiūnasem zdalnie we wtorek późnym wieczorem.

„To była rozmowa online, dlatego nie mogę powiedzieć, że decyzja już zapadła. Poczekajmy na oficjalne ogłoszenie” – dodał doradca.

We wtorek lider rządzących socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius powiedział, że pozostawienie Vaičiūnasa na stanowisku ministra było życzeniem prezydenta, które zostało wysłuchane.

Komentując te słowa, Matulionis zaznaczył, że nie widzi w tym naruszenia konstytucji: „To raczej interpretacja mediów i niektórych polityków. Prezydent jest częścią władzy wykonawczej i zgodnie z konstytucją ma prawo mianować lub odmówić mianowania danego kandydata, oceniając jego kompetencje”.

„Prezydent nie jest notariuszem, ma prawo do własnego zdania i podejmowania decyzji zgodnie z konstytucją” – dodał.

Sam Žygimantas Vaičiūnas, zapytany, jak się czuje jako kandydat popierany przez prezydenta, podkreślił, że jego cele pokrywają się z programem rządu przygotowanym przez koalicję socjaldemokratyczną.

„W dziedzinie energetyki, jak mówiłem wcześniej, program jest zgodny w 95%. Jestem gotów go realizować. Jeśli mam zaufanie – niech będzie to ocenione. To dodatkowo motywuje mnie i mój zespół do realizacji wyznaczonych celów” – powiedział w środę kandydat na ministra energetyki.

Jak dodał doradca prezydenta, Gitanas Nausėda zachęcał Vaičiūnasa do kierowania się interesem publicznym w polityce energetycznej oraz do uwzględniania kwestii bezpieczeństwa narodowego i realizacji strategicznych projektów.