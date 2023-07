Prezydent Nausėda odznaczył Jakuba Kumocha, doceniono też innych Polaków

– To odznaczenie to dla mnie olbrzymi zaszczyt – powiedział PAP Jakub Kumoch.

Jak podkreślił, nie oznacza ono jedynie docenienia jego pracy, ale raczej polityki zagranicznej prowadzonej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. „Jeżeli w ten sposób traktuje się jego byłego sekretarza stanu, to pokazuje to, jak dużym szacunkiem cieszy się polski prezydent, a, co za tym idzie, jak wielkim szacunkiem cieszy się Polska na Litwie” – powiedział dyplomata.

Kumoch zwrócił uwagę na to, że znaczna poprawa stosunków polsko-litewskich przełożyła się nie tylko na wspólne i jednoznaczne poparcie Ukrainy w obliczu inwazji Rosji, ale także na zmianę na lepsze wzajemnego postrzegania się dwóch krajów. Spełniono m.in. postulaty Polaków na Litwie dotyczące pisowni polskich nazwisk, a bliski sojusz Polski i Litwy to wedle Kumocha „wielki kapitał”.

„To ogromne zaszczyt, zwłaszcza że nie pełnię już żadnego stanowiska państwowego” – napisał Kumoch na Twitterze po otrzymaniu litewskiego odznaczenia. „W 2022 r. prezydenci stworzyli nową epokę w relacjach polsko-litewskich. Wzruszające, że doceniono moją cegiełkę”.

Dyplomata został uhonorowany za aktywną działalność na rzecz wzmocnienia międzypaństwowych relacji Litwy i Polski, za pielęgnowanie wartości demokratycznych w ramach obchodów w czwartek litewskiego święta narodowego – rocznicy koronacji króla Mendoga, pierwszego króla litewskiego, uznawanego przez Litwinów za twórcę ich państwa. To nie pierwszy zagraniczny order, jaki otrzymał Kumoch – w listopadzie 2022 r. został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wręczył w czwartek odznaczenia państwowe w sumie 54 zasłużonym osobom z kraju i z zagranicy. Wśród odznaczonych Polaków znaleźli się też Urszula Śniegowska – historyk sztuki, kuratorka wystaw, ekspertka filmowa. Uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy” za aktywne promowanie litewskich artystów na świecie, za realizację w Polsce projektów o litewskiej sztuce i filmie.

Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy” przyznano również burmistrzowi Myśliborza Piotrowi Sobolewskiemu za aktywną działalność na rzecz pielęgnowania litewskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego w Polsce oraz za pielęgnowanie pamięci o litewskich lotnikach Steponasie Dariusie i Stasysie Girenasie.

Za działalność naukową, pedagogiczną i muzealną, nieoceniony wkład we wspólną kulturę narodów litewskiego i polskiego Krzyżem Rycerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy” odznaczony został prof. Andrzej Tadeusz Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Krzyżem Rycerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy” uhonorowany został prof. dr hab. Andrzej Szczerski – historyk sztuki, krytyk, dyrektor Narodowego Muzeum w Krakowie za prowadzenie badań naukowych, poświęconych sztuce i architekturze Litwy i Polski oraz za organizowanie w Krakowie wydarzeń poświęconych 700-leciu Wilna.