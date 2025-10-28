Prezydent Nausėda: odpowiedź Litwy na balony z Białorusi musi boleć bardziej

„Decyzja o zamknięciu punktów na czas nieokreślony jest słuszna. Dziś oświadczenie Alaksandra Łukaszenki i jego próba przeprosin to wyraźny wskaźnik, że coś go boli, że reakcja jest zauważalna – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Chciałbym, aby bolało go jeszcze bardziej” – dodał.

Gitanas Nausėda powtórzył swoją propozycję ograniczenia tranzytu przez Kaliningrad, ale tylko w przypadku Białorusi. Jak zauważył, propozycja ta nie powinna zostać usunięta z listy możliwych środków nacisku.

„Tak, to poważny środek nacisku. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie mówimy o rosyjskim tranzycie do obwodu kaliningradzkiego, lecz o wprowadzeniu ograniczeń dla białoruskich towarów” – powiedział prezydent.

Zaapelował także o dyskusję na temat rozszerzenia sankcji UE wobec Białorusi.

„Na nawozy potasowe nałożono ograniczenia, ale na nawozy azotowe już nie. Istnieją środki, które mogą zostać skierowane, i byłyby one najbardziej skuteczne na poziomie UE w związku z rozszerzeniem ograniczeń dla białoruskich firm” – wymieniał Nausėda.

„Liczymy na znacznie większe zrozumienie naszych partnerów”

Prezydent Litwy podkreślił, że celem jest koordynowanie sankcji wobec Białorusi z sojusznikami.

„Zrobimy to razem z sojusznikami, ponieważ takie środki nacisku są najbardziej skuteczne, przynoszą największą szkodę i zmuszają do zmiany destrukcyjnego zachowania” – dodał Nausėda.

Jednakże, jak zauważył prezydent, problemem jest to, że reżim białoruski jest traktowany inaczej w kontekście sankcji niż reżim Rosji, mimo że Białoruś de facto bierze udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

„Zarówno minister spraw zagranicznych, jak i ja osobiście zrobimy wszystko, aby powróciła do negocjacji dyskusja na temat tego, że sankcje wobec Rosji i Białorusi powinny być wyrównane i stosowane na zasadzie lustrzanego odbicia” – powiedział prezydent. „I naprawdę liczymy na znacznie większe zrozumienie ze strony naszych partnerów, ponieważ jedno to rozważać sankcje wobec Białorusi, kiedy nie ma jednoznacznych dowodów na jej eskalacyjne działania, a inne to rozmawiać o tym, że Białoruś świadomie eskaluje sytuację bezpieczeństwa w regionie” – dodał Nausėda.

Podkreślił również, że pozwolenie na wylot balonów meteorologicznych z Białorusi, które transportują papierosy, nie ma na celu tylko kontrabandy.

„Kontrabanda w tym przypadku to tylko kontekst lub narzędzie hybrydowego ataku przeciwko Litwie, i mamy na to bardzo dużo dowodów, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, że to świadome działanie mające na celu destabilizację sytuacji w Litwie” – powiedział prezydent.

Zauważył również, że „jest oczywiste”, iż specjalne służby, takie jak KGB, biorą udział w realizacji produkcji papierosów w Białorusi i finansują reżim.

„Oczywiście, że te kontrabandowe papierosy są realizowane nie tylko w Litwie i innych krajach UE, ale także w Rosji. To jednak kontrabanda, która ma na celu utrzymanie reżimu, finansowanie go, dlatego reżim jest nią zainteresowany” – stwierdził Nausėda.

Wojsko gotowe do zestrzelenia balonów

Prezydent dodał, że Litwa jest gotowa zestrzeliwać kontrabandowe balony, chociaż obecnie nie ma sensu mówić o wdrożeniu tej opcji.

„Mamy także takie środki. Tak, istnieją pewne ograniczenia i może teraz nie ma sensu mówić o tym szczegółowo, ponieważ na razie nie mamy nowych przypadków balonów, ale armia litewska jest gotowa i ma instrukcje, jak to zrobić” – powiedział Nausėda.

Przypomnijmy, że w związku z zagrożeniem kontrabandą balonów, kontrolne punkty graniczne w Solecznikach i Miednikach zostały zamknięte na czas nieokreślony.

Prezydent popiera to działanie, zauważając, że również ogłoszenie sankcji, nawet jeśli nie zostałyby one jeszcze wprowadzone, może wywrzeć większy wpływ niż ich faktyczna realizacja.

„Czasami środki, które ogłaszasz, ale jeszcze ich nie wdrażasz, wywierają większy wpływ niż te, które już zostały wprowadzone. Innymi słowy, musi istnieć zagrożenie, że te środki zostaną zastosowane, jeśli ta eskalacyjna działalność nie zostanie zatrzymana” – powiedział prezydent.

Zagroził również Białorusi pozwem arbitrażowym, w którym Litwa starałaby się odzyskać straty związane z działalnością kontrabandowych balonów, jeśli sytuacja się nie zmieni.

Prezydent wezwał także do lepszego wykorzystania lotniska w Kownie, aby podróżni doświadczali mniejszych niedogodności, gdy w Wilnie obowiązują ograniczenia.

„Musimy lepiej wykorzystać rezerwowe lotnisko, w tym przypadku mówię przede wszystkim o Kownie, a także o możliwym wykorzystaniu lotniska w Palandze, ponieważ lotnisko w Kownie także nie jest elastyczne” – powiedział Nausėda.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu z powodu kontrabandowych balonów meteorologicznych używanych do transportu papierosów z Białorusi, cztery razy zamknięto lotniska na Litwie, wpływając na ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Lotnisko w Wilnie było zamknięte kilka razy, a w Kownie raz.

Liderzy Litwy nazywają to hybrydowym atakiem Białorusi.