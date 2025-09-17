Prezydent Nausėda o dronie znalezionym na poligonie w Gaiżunach: „To nie był atak, tylko błąd kursu”

„Jeżeli mówimy o dronie, który został znaleziony w sierpniu, który wywołał niemałe zamieszanie, ponieważ w pobliżu znajdowały się materiały wybuchowe, mam wiarygodne i technicznie potwierdzone informacje, że był to dron rosyjski, który został wystrzelony w stronę Ukrainy i z powodu zastosowania środków przeciwdziałania dronom zboczył z kursu” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent wypowiedział te słowa po tym, jak portal „Delfi” wieczorem we wtorek opublikował informację, że dron, który w lipcu przeleciał nad Wilnem i spadł na poligon Gaiżunach w rejonie janowskim, miał być specjalnie wysłany z Białorusi do Litwy w celu przetestowania obrony powietrznej kraju i wywołania efektu psychologicznego.

„W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej widzę szerzenie nieprawdziwych informacji, plotek, a najnowszy przykład to wczorajsza informacja, jakoby na podstawie (…) wiarygodnych źródeł, jeden z naszych kanałów informacyjnych podał, że dron, który wleciał do Litwy, został specjalnie wysłany z Białorusi” – mówił G. Nausėda.

Prezydent dodał także, że w ubiegłym tygodniu, gdy Polska odnotowała wiele naruszeń przestrzeni powietrznej, drony nie weszły na terytorium Litwy.

„Gdyby drony rzeczywiście leciały i gdyby zostały wykryte, to ja byłbym pierwszą osobą, która by o tym wiedziała” – powiedział prezydent Litwy.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w środę Sejmowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) przeprowadził zamknięte posiedzenie, aby wyjaśnić, czy rosyjskie drony nie weszły w ubiegłym tygodniu na terytorium Litwy.

Jak powiedział wiceprzewodniczący komitetu, lider TS-LKD Laurynas Kasčiūnas, pomimo zapewnień ministra obrony narodowej i przedstawicieli wojska, że 10 września nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy, wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących tego, na co reagowały myśliwce, czy otrzymano ostrzeżenia z Białorusi, o których mówiła Polska.

W nocy z 9 na 10 września Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, a kilkanaście bezzałogowych statków powietrznych naruszyło przestrzeń powietrzną Polski, z czego kilka zostało zniszczonych. Białoruś poinformowała wtedy Polskę i Litwę, że mogą one zostać naruszone przez drony. Litwa nie komentuje tych oświadczeń.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Ochrony Kraju, myśliwce NATO, które realizują misję ochrony powietrznej Litwy, 9 i 10 września czterokrotnie startowały, aby przeprowadzić rozpoznanie i poszukać niezidentyfikowanego obiektu.