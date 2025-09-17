Znad Wilii
  • Litwa
  • 17 września, 2025 12:30

Prezydent Nausėda o dronie znalezionym na poligonie w Gaiżunach: „To nie był atak, tylko błąd kursu”

Po opublikowaniu przez portal „Delfi” informacji, że w sierpniu na poligonie w Gaiżunach znaleziono drona, który miał zostać specjalnie wysłany do Litwy, prezydent Gitanas Nausėda stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Wyraził również wątpliwości co do wiarygodności źródeł, które podały tę informację.

zw.lt
Prezydent Nausėda o dronie znalezionym na poligonie w Gaiżunach: „To nie był atak, tylko błąd kursu”

fot. BNS/Robertas Riabovas

„Jeżeli mówimy o dronie, który został znaleziony w sierpniu, który wywołał niemałe zamieszanie, ponieważ w pobliżu znajdowały się materiały wybuchowe, mam wiarygodne i technicznie potwierdzone informacje, że był to dron rosyjski, który został wystrzelony w stronę Ukrainy i z powodu zastosowania środków przeciwdziałania dronom zboczył z kursu” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent wypowiedział te słowa po tym, jak portal „Delfi” wieczorem we wtorek opublikował informację, że dron, który w lipcu przeleciał nad Wilnem i spadł na poligon Gaiżunach w rejonie janowskim, miał być specjalnie wysłany z Białorusi do Litwy w celu przetestowania obrony powietrznej kraju i wywołania efektu psychologicznego.

„W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej widzę szerzenie nieprawdziwych informacji, plotek, a najnowszy przykład to wczorajsza informacja, jakoby na podstawie (…) wiarygodnych źródeł, jeden z naszych kanałów informacyjnych podał, że dron, który wleciał do Litwy, został specjalnie wysłany z Białorusi” – mówił G. Nausėda.

Prezydent dodał także, że w ubiegłym tygodniu, gdy Polska odnotowała wiele naruszeń przestrzeni powietrznej, drony nie weszły na terytorium Litwy.

„Gdyby drony rzeczywiście leciały i gdyby zostały wykryte, to ja byłbym pierwszą osobą, która by o tym wiedziała” – powiedział prezydent Litwy.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w środę Sejmowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) przeprowadził zamknięte posiedzenie, aby wyjaśnić, czy rosyjskie drony nie weszły w ubiegłym tygodniu na terytorium Litwy.

Jak powiedział wiceprzewodniczący komitetu, lider TS-LKD Laurynas Kasčiūnas, pomimo zapewnień ministra obrony narodowej i przedstawicieli wojska, że 10 września nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy, wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących tego, na co reagowały myśliwce, czy otrzymano ostrzeżenia z Białorusi, o których mówiła Polska.

W nocy z 9 na 10 września Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, a kilkanaście bezzałogowych statków powietrznych naruszyło przestrzeń powietrzną Polski, z czego kilka zostało zniszczonych. Białoruś poinformowała wtedy Polskę i Litwę, że mogą one zostać naruszone przez drony. Litwa nie komentuje tych oświadczeń.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Ochrony Kraju, myśliwce NATO, które realizują misję ochrony powietrznej Litwy, 9 i 10 września czterokrotnie startowały, aby przeprowadzić rozpoznanie i poszukać niezidentyfikowanego obiektu.

PODCASTY I GALERIE