Prezydent apeluje o większą ochronę przed telefonicznymi oszustami

W związku z rosnącą liczbą przestępstw, w których oszuści posługujący się językiem rosyjskim, działający wspólnie z pomocnikami, oszukują obywateli i kradną ich oszczędności, konieczne staje się nie tylko ostrzeganie i edukowanie społeczeństwa, ale także zjednoczenie sił instytucji państwowych w celu skutecznej walki z tym zagrożeniem.

„Prawie codziennie słyszymy smutne wiadomości o tym, jak nasi obywatele tracą swoje oszczędności na skutek wyrafinowanych oszustw rosyjskojęzycznych przestępców. Przestępstw zagrażających bezpieczeństwu społecznemu nadal jest za mało badanych, ich organizatorzy wciąż mogą kontynuować swoją przestępczą działalność, usiłując przejąć majątek naszych obywateli i firm” – czytamy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta zwróciła się do prokurator generalnej Nidy Grunskienė i komendanta generalnego policji Arūnasa Paulauskasa z prośbą o ocenę bieżącej sytuacji, zapewnienie odpowiedniego i skutecznego prowadzenia ścigania tych oszustw, z udziałem zorganizowanej grupy, organizowanie dochodzeń w sprawie przestępstw popełnianych przez międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze w przestrzeni elektronicznej oraz ich zapobieganie i ujawnianie.

Zdaniem G. Nausėdy, litewskie instytucje ścigania muszą dostrzegać pełen obraz przestępczości, koncentrować się na rozbijaniu międzynarodowych grup przestępczych, znajdowaniu i konfiskowaniu mienia zdobytego w sposób przestępczy oraz wypłacaniu odszkodowań za szkody poniesione przez obywateli.

„Honor litewskich służb ścigania polega na skonsolidowaniu ich kompetencji i zasobów w taki sposób, aby ataki telefonicznych oszustów zostały zatrzymane, a poszkodowani obywatele nie zostali pozostawieni na pastwę losu” – powiedział prezydent.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w pierwszej połowie tego roku służby ścigania rozpoczęły niemal 300 więcej dochodzeń w sprawach oszustw niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Z drugiej strony, w pierwszej połowie tego roku suma wyłudzona przez oszustów była o około 1,5 miliona euro mniejsza niż w pierwszej połowie 2024 roku.