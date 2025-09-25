Prezydent mianuje brakujących ministrów i przedstawia pełny skład rządu

„Przedstawiłem Sejmowi skład rządu w pełnym składzie, włącznie z trzema brakującymi ministrami” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, przebywający w Nowym Jorku, w rozmowie z LRT.

Dodał, że decyzję podjął z dużym żalem.

„Naprawdę nie chcę ciągnąć tego procesu w nieskończoność, bo to wywoła jeszcze więcej iskrzeń, a sytuacja polityczna z pewnością się przez to nie poprawi” – stwierdził Nausėda.

Ministrem ochrony środowiska zostanie Kastytis Žuromskas, ministrem kultury – Ignotas Adomavičius; obaj zostali zgłoszeni przez partię „Świt nad Niemnem”. Tymczasem ministerstwem energetyki nadal będzie kierował Žygimantas Vaičiūnas.

Dekret przewidujący te nominacje prezydent ma podpisać w czwartek – tego samego dnia zaplanowane jest zatwierdzenie programu rządu w Sejmie oraz ceremonia zaprzysiężenia premier Ingi Ruginienė i ministrów.

Prezydent powiedział, że łączy go z Ruginienė dobra relacja.

„Rozumiemy się bez słów, bardzo liczę na to, że ten tandem przyniesie dobre rezultaty” – stwierdził przywódca Litwy.

Kandydatury na wspomniane ministerstwa zostały uzgodnione przez socjaldemokratów i „Świt nad Niemnem” w ramach zamiany resortów, mającej na celu rozwiązanie kryzysu w procesie formowania nowego rządu.

Gdy partia „Świt nad Niemnem” odmówiła zgłoszenia preferowanego przez prezydenta bezpartyjnego Žygimantasa Vaičiūnasa na ministra energetyki, Litewska Partia Socjaldemokratyczna przejęła Ministerstwo Energetyki, oferując w zamian Ministerstwo Kultury.

Nowym ministrem kultury zostanie Ignotas Adomavičius, doradca przewodniczącego Sejmu Raimondasa Šukysa. Jednak jego kandydatura spotkała się z krytyką ze strony środowisk kulturalnych. Na czwartek zaplanowano protest przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie, a także zainicjowano petycję z prośbą o niepowoływanie żadnego członka „Świtu nad Niemnem” na stanowiska ministerialne. Do tej pory podpisało ją około 50 tysięcy osób.

Prezydent powiedział, że rozumie zaniepokojenie środowisk kulturalnych, ale zaapelował, by dać przyszłemu ministrowi szansę. Dodał też, że poprosił premier Ruginienė o zwiększoną uwagę wobec Ministerstwa Kultury i sam również taką deklaruje.

Redakcja ZW.LT przypomina, że proces formowania rządu utknął w martwym punkcie z powodu braku zgody między „Świtem nad Niemnem” a prezydentem co do kandydatów na ministrów środowiska i energetyki. Prezydent odrzucił kandydatury Povilasa Poderskisa i Mindaugasa Jablonskisa zgłoszone przez partię Žemaitaitisa, ponieważ nie był przekonany, że będą oni kierować się interesem publicznym.

Pozostałych ministrów Gitanas Nausėda mianował 9 września.

Nowy rząd powstaje po tym, jak na początku sierpnia z funkcji premiera ustąpił Gintautas Paluckas z Partii Socjaldemokratycznej w związku z problemami prawnymi. W wyniku tego rozpadła się dotychczasowa koalicja rządząca, a utworzono nową, składającą się z frakcji Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Związku Chłopów i Zielonych Litwy oraz AWPL-ZChR. Razem mają one 82 mandaty w Sejmie.