Znad Wilii
  • Litwa
  • 1 października, 2025 8:00

Prezydent Litwy spotka się z europejskimi liderami w sprawie obrony regionu

Prezydent Gitanas Nausėda w środę udał się do Kopenhagi, gdzie weźmie udział w rozmowach z europejskimi liderami na temat wzmocnienia obrony regionu. Podczas dwudniowej wizyty w Danii, prezydent uczestniczyć będzie w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej oraz spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

zw.lt/BNS
Prezydent Litwy spotka się z europejskimi liderami w sprawie obrony regionu

fot. PAP/EPA

W środę liderzy EVT omówią Plan działań obronnych Europy do 2030 roku, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych UE, szczególnie na wschodniej granicy. Będą również dyskutować o długoterminowej pomocy dla Ukrainy, gwarancjach bezpieczeństwa oraz dalszych działaniach mających na celu zwiększenie presji na Rosję.

W czwartek podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej poruszone zostaną kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i obronnością Europy, kwestie migracji oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego.

Prezydent weźmie udział w dyskusji okrągłego stołu pt. „Bezpieczeństwo i odporność – tradycyjne i nowe zagrożenia”. W spotkaniu weźmie udział około 50 liderów państw europejskich, a także przedstawiciele instytucji UE i organizacji międzynarodowych.

W trakcie wizyty przewidziane są również dwustronne spotkania prezydenta Litwy.

Spotkania w Kopenhadze organizowane są w związku z tym, że od lipca Dania przejęła przewodnictwo w Radzie UE.

PODCASTY I GALERIE