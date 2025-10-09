Prezydent Litwy: Rosja próbuje podać w wątpliwość tożsamość państw bałtyckich

W opublikowanej w czwartek rozmowie z włoską gazetą Nausėda oświadczył: „Rosja próbuje wywołać wątpliwości co do tożsamości naszych państw; tak, jak wcześniej Ukrainy. Podają w wątpliwość naszą niepodległość, to, że mamy długą historię, starają się, by uwierzono, że u podstaw naszej historii jest w rzeczywistości tylko Rosja”.

„To oczywiście fałsz, a my musimy zwalczać nie tylko ataki hybrydowe czy rakietowe, ale także fałszywą narrację historyczną” – stwierdził prezydent Litwy.

Jak dodał, „imperialistyczny apetyt jest taki sam, jak pół wieku temu”.

„W czasie zimnej wojny NATO było skutecznym czynnikiem odstraszania. Teraz jesteśmy w fazie transformacji po długim okresie niedoinwestowania w nasze systemy obrony. Ostatnie wydarzenia w Niemczech i Danii pokazują, że Rosja chce rzucić wyzwanie nam wszystkim” – ocenił Gitanas Nausėda, odnosząc się do obecności dronów nad tymi krajami.

Zdaniem litewskiego przywódcy Putin chce rzucić wyzwanie światu demokratycznemu, bo jego marzeniem jest zniszczenie demokracji.

Putin chce – dodał prezydent – „ukarać najbardziej aktywne kraje w popieraniu Ukrainy”.

„Ale jest też drugi cel: szerzenie paniki wśród obywateli tych państw. Temu służy aktywność hybrydowa. Odwołując się do strachu i niezadowolenia obywateli w długiej perspektywie będą próbowali wpłynąć na wybory; chcą, aby rosły partie antyeuropejskie i prorosyjskie; te, które nie są gotowe wspierać Ukrainy, bo twierdzą, że to nie jest ich sprawa” – powiedział prezydent Nausėda.

Jego zdaniem władze na Kremlu wiedzą, że nie mogą wygrać na Ukrainie, bo po miesiącach ogromnych strat nie zdobyły nawet 1 proc. ukraińskiego terytorium. W opinii Nausėdy plan Rosji polega na dążeniu tak długo, jak to będzie możliwe, do zamrożenia konfliktu.