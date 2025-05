Prezydent Litwy odznaczył szczególnie zasłużone matki i opiekunki

Matki i opiekunki z różnych regionów Litwy zostały odznaczone przez Prezydenta za zasługi w dziedzinie macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność, poświęcenie oraz inspirujący przykład dla społeczności.

Jak powiedział Prezydent, Dzień Matki co roku witamy razem ze światłem, energicznym budzeniem się natury i wiosną życia.

„W tym dniu pełnym wdzięczności, szacunku i ciepłych spotkań spieszymy, by przytulić Matkę, w której sercu mieszczą się delikatność, poświęcenie i wiecznie kwitnąca nadzieja. Spieszymy, by zwrócić się ku tym, dzięki którym nie zapomnielibyśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. To właśnie wiara matek w swoje dzieci inspiruje i dodaje odwagi. To w ich kochających oczach dostrzegamy nasze własne światło” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.