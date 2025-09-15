Prezydent Litwy: misja „Eastern Sentry” wzmocni bezpieczeństwo w regionie

Z drugiej strony prezydent nie ujawnił szczegółów dotyczących rozlokowania sił sojuszniczych na Litwie.

„Nie nazwałbym tego w ten sposób, że będzie to realizacja modelu obrony powietrznej, ale w sensie detekcyjnym i, co najważniejsze, proceduralnym, uważam, że będzie to naprawdę bardzo skuteczne narzędzie” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Widzimy, że misja „Baltic Sentry” w Bałtyku okazała się skuteczna, nie przypadkowo prosiliśmy o jej przedłużenie” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte (Mark Rutte) ogłosił w piątek na wspólnej konferencji prasowej z dowódcą sił NATO w Europie Alexusem Grynkewichem, że Sojusz wzmocni obronę swojego wschodniego skrzydła i rozpocznie misję „Eastern Sentry”.

Według M. Rutte, ta działalność wojskowa rozpocznie się w najbliższych dniach i wezmą w niej udział różni sojusznicy, w tym Dania, Francja, Wielka Brytania i Niemcy.

Sekretarz generalny Sojuszu zaznaczył, że wzmocnienie obejmie zarówno tradycyjne siły zbrojne, jak i elementy przeznaczone do rozwiązania problemów związanych z użyciem dronów.

Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił rozpoczęcie misji NATO „Eastern Sentry” w sobotę. W opublikowanym wideo widać, jak francuski samolot transportowy A400 ląduje na lotnisku w Mińsku Mazowieckim, przynosząc uzbrojenie dla stacjonujących w Polsce myśliwców „Rafale”.

NATO podjęło szybkie kroki w sprawie obrony powietrznej po tym, jak w zeszłym tygodniu 19 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, a trzy bezzałogowe statki powietrzne zostały zestrzelone. Moskwa twierdzi, że nie miała na celu Polski.

W sobotę wieczorem Rumunia poinformowała, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z dronów wleciał do jej przestrzeni powietrznej.

„Widzimy, że Putin postanowił przetestować odporność NATO jako organizacji. (…) Myślę, że naprawdę będziemy w stanie odpowiednio się przygotować i skutecznie stawić czoła tego rodzaju wyzwaniom” – mówił prezydent Litwy.

W ciągu ponad trzech lat rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Rumunii, Łotwy i Litwy.

Na razie nie wiadomo, czy drony te wlatywały do krajów europejskich celowo, czy zostały zmylone przez systemy obrony Ukrainy.