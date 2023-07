Prezydent Litwy: będziemy dalej rozwijać naszą współpracę z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa

W środę prezydent Duda rozpoczął swoją wizytę na Litwie, gdzie spotkał się z prezydentem Litwy Nausedą. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Litwy podkreślił, że „strategiczne partnerstwo między Litwą a Polską nabrało nowego znaczenia w obliczu trwającej w Europie okrutnej wojny”.

„Doceniam naszą ścisłą współpracę, stałą koordynację działań i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej rozwijać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, będziemy przeprowadzać kolejne wspólne ćwiczenia na lądzie i morzu, w celu obrony naszych granic i naszej przestrzeni powietrznej. Będziemy też rozwijać nasz przemysł obronny i jego zaplecze technologiczne” – oświadczył Nauseda.

Jak zaznaczył, w piątek obaj prezydenci w Kłajpedzie będą obserwować wspólne ćwiczenia sił specjalnych. „Ćwiczenia odbywają się również w bardzo ważnej lokacji dla regionu – przesmyku suwalskiego. Bardzo ważna jest współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa całego regionu” – mówił prezydent NATO, przypominając, że w przyszłym tygodniu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO.

Polityk zwrócił uwagę na wspólne dla Polski i Litwy zagrożenia, jak plany rozmieszczenia na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz możliwą relokację na Białoruś najemników z Grupy Wagnera. „Ustaliliśmy, że zwrócimy się z odezwą do Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga i zwrócimy uwagę na sytuację w naszych krajach. To jeszcze jeden sygnał, że NATO powinno wzmocnić swoją wschodnią flankę i nasze odstraszanie i wysunięta obrona muszą być nie do pokonania. Musimy wspólnie pracować, by to osiągnąć na szczycie NATO” – podkreślił prezydent Litwy.

„Kolejnym ważnym tematem szczytu jest przyszłość Ukrainy w NATO. Musimy wyraźnie uświadomić, że nie ma żadnych innych prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy poza członkostwem w NATO i art. 5. Szczyt NATO to doskonała okazja, by przestać powtarzać stare formuły i przedstawić jasny plan, jak Ukraina zostanie członkiem Sojuszu po wojnie; to jest w interesie całego Sojuszu” – dodał Nauseda.

Prezydent Litwy zwrócił również uwagę na współpracę gospodarczą i infrastrukturalną. „W ubiegłym roku Polska została głównym partnerem handlowym Litwy. (…) Ta wymiana gospodarcza bardzo cieszy; mamy nadzieję że wzrośnie jeszcze bardziej” – mówił Nauseda, podkreślając jednocześnie konieczność przyspieszenia wspólnych projektów infrastrukturalnych, jak linia kolejowa Rail Baltica, trasa Via Baltica, integracje systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z resztą Europy i realizację alternatywnego dla obecnego szlaku komunikacyjnego, który łączyłby Augustów z litewską Olitą (Alytus).

„Te korytarze transportowe, drogowe i kolejowe, są bardzo ważne dla zapewnienia mobilności wojskowej, zwłaszcza przez przesmyk suwalski” – dodał Nauseda.