Prezydent: Litwa wesprze misję pokojową na Ukrainie, ale bez potrzeby wysyłania wojsk

„Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę misję tak dalece, jak pozwoli na to mandat parlamentu — żołnierzami pokojowymi i sprzętem wojskowym” – w wywiadzie dla telewizji TV3 powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Podkreślił jednak, że to jeszcze za wczesna faza rozmów, a Litwa może zostać poproszona o wsparcie w innych obszarach. Jak wyjaśnił, zaangażowanie kraju w misję niewiele różniłoby się od tego, jaką rolę Litwa odegrała w misji w Afganistanie, gdzie zaangażowanych było kilkuset żołnierzy.

Doradca prezydenta Dainius Žikevičius podkreślił arsenał Afganistanu jako punkt odniesienia w planach wsparcia militarnego Ukrainy.

Misja pokojowa miałaby zostać uruchomiona tylko wtedy, gdy Litwa będzie mogła stać się gwarantem bezpieczeństwa – zaznaczyła głowa państwa.

Prezydent Nausėda odnosząc się do ostatnich działań USA i Europy w Ankoridżu i Waszyngtonie, wskazał, że rosyjski prezydent Putin najprawdopodobniej nie dąży do pokoju i będzie wykorzystywał rozbieżności między oczekiwaniami Zachodu a warunkami Moskwy.

„Uważam, że tylko USA nadal mogą robić wrażenie na Putinie — nie tylko militarnie, ale również poprzez swoją potęgę gospodarczą i zdolność do podejmowania decyzji, które mogą obniżyć ceny ropy lub wprowadzić sankcje zakazujące jej zakupu przez inne państwa. To naprawdę boli Moskwę” — nadal wyjaśniał prezydent.

Po stronie europejskich sojuszników Ukrainy zawiązała się „Koalicja chętnych” — około 30 państw, w tym europejskie kraje, Japonia i Australia — gotowa do wsparcia misji pokojowej.

Chociaż prezydent USA Donald Trump wykluczył udział żołnierzy USA, zapowiedział możliwość wsparcia Ukrainy w zakresie gwarancji bezpieczeństwa „z powietrza”. NATO analizuje obecnie możliwe modele działania międzynarodowych sił pokojowych.

Szefowa resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė poinformowała dziś rano, że Litwa już wyliczyła potencjalne siły, którymi mogłaby wesprzeć Ukrainę, jednak wszystko zależy od zakończenia działań wojennych przez Rosję.