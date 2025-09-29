Prezydent i premier omówią stanowisko przedstawicieli kultury wobec nominacji ministra

Redakcja ZW.LT przypomina, że ubiegłym tygodniu, w związku z powołaniem I. Adomavičiusa na ministra kultury, kilka tysięcy osób protestowało przed Pałacem Prezydenckim. Część organizatorów ogłosiła, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premier oraz ministra kultury na swoich wydarzeniach, a także odmówiła ich patronatu.

W piątek odbyło się zgromadzenie środowiska kultury, które postanowiło zorganizować ostrzegawczy strajk 5 października.

I. Adomavičius, który nie posiada doświadczenia w dziedzinie kultury, a ostatnio pełnił funkcję doradcy wiceprzewodniczącego Sejmu, został zaproponowany na ministra kultury przez partię „Świt nad Niemnem”, która zamieniła Ministerstwo Energetyki na Ministerstwo Kultury.

Prezydent G. Nausėda wcześniej oświadczył, że nie zatwierdzi polityków związanych z „Nemuno aušra” na stanowiskach ministerialnych, jednak w obliczu kryzysu rządu ostatecznie zmienił swoje stanowisko. Prezydent wcześniej apelował do środowiska kultury, aby dać nowemu ministrowi szansę.

Przedstawiciele środowiska kultury uważają I. Adomavičiusa za niewłaściwego kandydata na to stanowisko z powodu braku doświadczenia oraz braku znajomości problemów kultury.

Sam minister przeprosił za swoje ostatnie publiczne wypowiedzi i zadeklarował, że zamierza współpracować ze środowiskiem kultury, dążąc do znalezienia wspólnych punktów porozumienia.