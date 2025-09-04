Prezydent i mianowana premier kontynuują rozmowy z kandydatami na ministrów

Prezydent Nausėda przyjmie kandydatów na ministrów: Jūratę Zailskienė, która ma objąć stanowisko ministra opieki społecznej i pracy, Jurasem Taminsasem, kandydata na ministra transportu i komunikacji, Vaidą Aleknavičiene, kandydatkę na ministra kultury, oraz Kristupasem Vaitiekūnasem, kandydata na ministra finansów.

Z kolei I. Ruginienė spotka się z Renatą Saulyte, ekspertką ds. komunikacji i zarządzania zmianami, która znajduje się wśród dwóch kandydatów na stanowisko ministra ochrony środowiska. Jak informują przedstawiciele rządzącej koalicji, decyzja o wyborze nowego ministra ma zostać podjęta niebawem.

Nowa rząd Ingi Ruginienė powstaje po rezygnacji dotychczasowego premiera, Ginauto Paluckasa. W ramach tworzenia nowego gabinetu, zmiany obejmą co najmniej osiem ministerstw.

Po nominacji I. Ruginienė na stanowisko premiera, w przyszłym tygodniu minie termin, w którym musi przedstawić Sejmowi zatwierdzony przez prezydenta skład rządu oraz program rządu.