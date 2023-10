Prezydent Gitanas Nausėda rozmawiał z prezydentem Dudą o pomocy w ewakuacji Litwinów z Izraela

W rozmowie telefonicznej obaj przywódcy omówili sytuację bezpieczeństwa związaną z atakami organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael. Rozmawiali także o współpracy związanej ze sprowadzeniem litewskich obywateli do Wilna. Cytowany w komunikacie Pałacu Prezydenckiego w Wilnie Gitanas Nauseda powiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba to Polska jest gotowa w najbliższym czasie pomóc litewskim obywatelom w powrocie do kraju. „Jestem wdzięczny prezydentowi Andrzejowi Dudzie za szybką reakcję i gotowość w pomocy Litwinom w powrocie do ojczyzny z dotkniętego wojną Izraela” – czytamy w oświadczeniu.

Wcześniej Gitanas Nauseda mówił, że litewskie instytucje działają w tej sprawie zbyt opieszale. „To nieco dziwne, że od trzech dni trwają u nas dyskusje w jaki sposób wydostać ludzi ze strefy konfliktu. Polska już się tym zajmuje. Musimy przestać debatować i naprawdę pomóc ludziom” – powiedział Gitanas Nauseda. Na pytanie o możliwość wykorzystania litewskich samolotów wojskowych Spartan do ewakuacji, prezydent odpowiedział, że nie są one najbardziej odpowiednim rozwiązaniem ze względu na ich małą pojemność i ograniczony zasięg bez konieczności międzylądowań. „Mamy znacznie wygodniejsze alternatywy, wykorzystajmy je. Jeśli to okaże się niewystarczające, wszystkie środki będą dobre, w tym Spartan” – powiedział prezydent.

W atakach Hamasu zginął izraelski policjant Martynas Kuzmickas, który miał również litewskie obywatelstwo. Według danych litewskiego MSZ w Izraelu mieszka ponad siedem tysięcy obywateli Litwy. W kraju tym przebywa też blisko pięciuset litewskich turystów i pielgrzymów. Jeden z lotów ewakuacyjnych do Wilna ma być też zorganizowany nadchodzącej nocy.