Prezydent: chcę wiedzieć, jak minister ochrony kraju widzi swoją przyszłość

„Dziś, spotykając się z panią Šakalienė, chcę usłyszeć początek tej całej historii, jej kontekst, porozmawiać o tym, jak sama wyobraża sobie swoją przyszłość jako minister” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Bardzo ważną misją jest obrona budżetu obrony – prawdziwego, uczciwego, z którego moglibyśmy być naprawdę dumni i na podstawie którego moglibyśmy budować narodową dywizję, przyjmować sojuszników i nie budzić wątpliwości” – mówił prezydent.

Prezydent planuje spotkać się z minister później we wtorek.

Według niego, najważniejsze teraz jest omówienie budżetu na przyszły rok, w tym wydatków na obronność.

„To są najważniejsze kwestie i wszystkie inne muszą zostać odłożone na bok. Emocje, rozczarowania, urazy – dzisiaj nie o tym musimy rozmawiać” -powiedział prezydent. „Dzisiaj to zadanie do wykonania, musimy nieco zminimalizować emocjonalne tło i spróbować znaleźć rozwiązania, które są niezmiernie ważne dla Litwy” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że oburzenie premiera oraz tymczasowego przewodniczącego LSDP, Mindaugasa Sinkevičiusa, wywołało nieformalne przedstawienie projektu budżetu obronnego na przyszły rok w Ministerstwie Ochrony Kraju. Po tym wydarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje sugerujące, że rząd nie realizuje obietnicy przeznaczenia 5% PKB na finansowanie obronności.

Jednak w późniejszym opublikowanym projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano przeznaczenie 5,38% PKB, czyli 4,79 miliarda euro, na obronność.

M. Sinkevičius nazwał to „dziwnym gatunkiem”, a I. Ruginienė – sabotażem. Chociaż D. Šakalienė twierdziła, że nie wiedziała o takim spotkaniu, obaj liderzy socjaldemokratów stwierdzili, że nie ufają minister.

Premier I. Ruginienė w poniedziałek powiedziała, że jej zaufanie do D. Šakalienė zostało zachwiane, a sama minister powiedziała, że nie wie, jak może kontynuować pracę w takiej atmosferze, i zapewniła, że o swojej przyszłości w rządzie zdecyduje po konsultacji z zespołem.

„Zaufanie jest bardzo ważne, to chleb powszedni, z którym minister musi pracować. Zaufanie premiera do ministra, zaufanie ministra do premiera”, powiedział G. Nausėda.

Mówiąc o budżecie obronnym, prezydent podkreślił, że „musi on być prawdziwy”, a środki w nim przeznaczone muszą być rozdzielone zgodnie z wymaganiami NATO.

„Budżet nie może być interpretowany, przeciągany, naciągany, musi być przeznaczony na nasze główne inwestycje wojskowe, a czas w tej kwestii jest kluczowym czynnikiem, ponieważ mamy mało czasu do 2030 roku, nie wystarczy inwestować ponad 5% PKB w 2026 roku i potem spokojnie odpoczywać na fotelu, będziemy musieli robić to również w 2027, 2028 i 2029 roku” – mówił prezydent. „Tylko w ten sposób będziemy w stanie wygenerować takie sumy pieniędzy, które będą potrzebne do stworzenia narodowej dywizji w pełnym wymiarze” – dodał.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas we wtorek powiedział, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zarządzać całym budżetem przeznaczonym na obronność w wysokości 4,8 miliarda euro na przyszły rok, z wyjątkiem 25 milionów euro, które mają być przeznaczone na budowę schronów.

Reagując na wątpliwości, premier Inga Ruginienė oświadczyła, że zażąda, aby na potrzeby obrony w przyszłym roku przeznaczone zostało co najmniej 5% PKB.