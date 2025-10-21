Znad Wilii
Prezydent: chcę wiedzieć, jak minister ochrony kraju widzi swoją przyszłość

Prezentując swoje stanowisko na temat pogorszonego zaufania do minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że chce usłyszeć od niej, jak wyobraża sobie swoją przyszłość na tym stanowisku. Słowa prezydenta odnoszą się do niedawnych napięć w relacjach między ministrem a premierem, które wpłynęły na zaufanie do ministrów i dalszą stabilność rządu.

„Dziś, spotykając się z panią Šakalienė, chcę usłyszeć początek tej całej historii, jej kontekst, porozmawiać o tym, jak sama wyobraża sobie swoją przyszłość jako minister” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

„Bardzo ważną misją jest obrona budżetu obrony – prawdziwego, uczciwego, z którego moglibyśmy być naprawdę dumni i na podstawie którego moglibyśmy budować narodową dywizję, przyjmować sojuszników i nie budzić wątpliwości” – mówił prezydent.

Prezydent planuje spotkać się z minister później we wtorek.

Według niego, najważniejsze teraz jest omówienie budżetu na przyszły rok, w tym wydatków na obronność.

„To są najważniejsze kwestie i wszystkie inne muszą zostać odłożone na bok. Emocje, rozczarowania, urazy – dzisiaj nie o tym musimy rozmawiać” -powiedział prezydent.

„Dzisiaj to zadanie do wykonania, musimy nieco zminimalizować emocjonalne tło i spróbować znaleźć rozwiązania, które są niezmiernie ważne dla Litwy” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że oburzenie premiera oraz tymczasowego przewodniczącego LSDP, Mindaugasa Sinkevičiusa, wywołało nieformalne przedstawienie projektu budżetu obronnego na przyszły rok w Ministerstwie Ochrony Kraju. Po tym wydarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje sugerujące, że rząd nie realizuje obietnicy przeznaczenia 5% PKB na finansowanie obronności.

Jednak w późniejszym opublikowanym projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano przeznaczenie 5,38% PKB, czyli 4,79 miliarda euro, na obronność.

M. Sinkevičius nazwał to „dziwnym gatunkiem”, a I. Ruginienė – sabotażem. Chociaż D. Šakalienė twierdziła, że nie wiedziała o takim spotkaniu, obaj liderzy socjaldemokratów stwierdzili, że nie ufają minister.

Premier I. Ruginienė w poniedziałek powiedziała, że jej zaufanie do D. Šakalienė zostało zachwiane, a sama minister powiedziała, że nie wie, jak może kontynuować pracę w takiej atmosferze, i zapewniła, że o swojej przyszłości w rządzie zdecyduje po konsultacji z zespołem.

„Zaufanie jest bardzo ważne, to chleb powszedni, z którym minister musi pracować. Zaufanie premiera do ministra, zaufanie ministra do premiera”, powiedział G. Nausėda.

Mówiąc o budżecie obronnym, prezydent podkreślił, że „musi on być prawdziwy”, a środki w nim przeznaczone muszą być rozdzielone zgodnie z wymaganiami NATO.

„Budżet nie może być interpretowany, przeciągany, naciągany, musi być przeznaczony na nasze główne inwestycje wojskowe, a czas w tej kwestii jest kluczowym czynnikiem, ponieważ mamy mało czasu do 2030 roku, nie wystarczy inwestować ponad 5% PKB w 2026 roku i potem spokojnie odpoczywać na fotelu, będziemy musieli robić to również w 2027, 2028 i 2029 roku” – mówił prezydent.

„Tylko w ten sposób będziemy w stanie wygenerować takie sumy pieniędzy, które będą potrzebne do stworzenia narodowej dywizji w pełnym wymiarze” – dodał.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas we wtorek powiedział, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zarządzać całym budżetem przeznaczonym na obronność w wysokości 4,8 miliarda euro na przyszły rok, z wyjątkiem 25 milionów euro, które mają być przeznaczone na budowę schronów.

Reagując na wątpliwości, premier Inga Ruginienė oświadczyła, że zażąda, aby na potrzeby obrony w przyszłym roku przeznaczone zostało co najmniej 5% PKB.

