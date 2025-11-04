Prezydent a o kandydacie na ministra ochrony kraju: ku naszemu zaskoczeniu, był dobrze przygotowany

„Kandydatura pana Kaunasa wydawała się interesująca, ponieważ spodziewaliśmy się mniejszej wiedzy w niektórych specyficznych obszarach, ale, ku naszemu zaskoczeniu, pan Kaunas był dobrze przygotowany, odpowiedział na pytania, a w jednym miejscu, gdzie nie miał odpowiedzi, uważam, że to była zaleta, odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Człowiek jest zmotywowany, ale to nie wystarcza, naprawdę chciałbym, aby w tym ministerstwie zachowany został pewien strategiczny przekaz prac, które zostały rozpoczęte i realizowane, dlatego bardzo dużą uwagę zwrócę na formowanie jego zespołu” – dodał.

Według prezydenta, polityczny zespół resortu ochrony kraju musi być taki, aby nikt – ani on, ani opozycja, ani „wspaniała społeczeństwo Litwy” – nie miał wątpliwości co do jego profesjonalizmu i umiejętności pracy „tu i teraz”.

G. Nausėda stwierdził, że zatwierdzi kandydaturę R. Kaunasa, jeśli „wszystko będzie w porządku”.

Przypomnijmy, że oozycja i część społeczeństwa twierdzi, że kandydat socjaldemokratów nie nadaje się na stanowisko ministra obrony narodowej, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia.

R. Kaunas został wybrany do Sejmu po raz pierwszy w zeszłym roku, a od września tego roku pracuje w Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To jego jedyne doświadczenie w dziedzinie obronności.

Prezydent zapowiedział, że decyzję w sprawie powołania R. Kaunasa na ministra podejmie jeszcze w tym tygodniu.

Podczas spotkania R. Kaunasa z prezydentem w poniedziałek około 70 osób protestowało na placu S. Daukantasa przeciwko kandydatowi proponowanemu przez socjaldemokratów.

Organizatorzy protestu wręczyli pracownikom Kancelarii Prezydenta petycję, w której prosili o nieskładanie kandydatury R. Kaunasa na ministra z powodu braku odpowiedniego doświadczenia.

Doradca prezydenta Deividas Matulionis potwierdził, że wcześniej, rozważając kandydaturę ministra transportu Jurasa Taminskasa na ministra ochrony kraju, kancelaria prezydenta sprzeciwiła się temu.

G. Nausėda powiedział, że wysoko ocenia pracę J. Taminskasa w Ministerstwie Transportu.

„Po co mamy zwalniać stanowisko, żeby potem rozwiązywać problem, kto zostanie ministrem transportu?” – stwierdził prezydent.

Nowego ministra ochrony kraju trzeba było powołać po tym, jak Dovilė Šakalienė została odwołana z funkcji, gdy utraciła zaufanie premier Ingi Ruginienė.