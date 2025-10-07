Prezydenckie weto kontra plan Sejmu

Z wnioskiem o tryb pilny wystąpił przewodniczący Sejmu Juozas Olekas. Jak wyjaśnił szef TTK, socjaldemokrata Julius Sabatauskas, po przyjęciu przez Sejm zmian w Kodeksie karnym i skróceniu o rok górnej granicy kary za nadużycie władzy, czyn ten nie jest już przestępstwem ciężkim, lecz średniej wagi.

Dlaczego potrzebna jest korekta ustawy o „kriminalinė žvalgyba”

Obowiązująca ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych przewiduje, że przy przestępstwach średniej wagi co do zasady nie stosuje się „kriminalinė žvalgyba”, chyba że wskazano wyraźne wyjątki. W katalogu wyjątków znajduje się art. 228 § 1 Kodeksu karnego (nadużycie), brakuje jednak § 2.

TTK proponuje więc dopisać art. 228 § 2 do listy wyjątków, tak aby narzędzia operacyjne mogły być wykorzystywane również w tych postępowaniach.

Zastrzeżenia: prezydenckie weto do zmian w Kodeksie karnym

Posłanka konserwatystów Agnė Bilotaitė wezwała, by nie przyspieszać prac nad projektem, ponieważ prezydent Gitanas Nausėda zawetował wcześniej przyjęte przez Sejm zmiany w Kodeksie karnym. Jeżeli Sejm podtrzyma weto, planowana korekta ustawy o czynnościach operacyjnych może okazać się zbędna.

Co zmieniły wrześniowe poprawki w Kodeksie karnym

23 września Sejm uchwalił przepisy, zgodnie z którymi urzędnik nadużywający stanowiska lub przekraczający uprawnienia, jeśli spowodował znaczną szkodę dla państwa, UE, organizacji międzynarodowej, osoby prawnej lub fizycznej, podlega grzywnie, aresztowi lub karze pozbawienia wolności do 4 lat (wcześniej – do 5 lat).

Za popełnienie tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub innej osobistej, przy braku znamion łapownictwa, grozi grzywna lub kara do 6 lat (wcześniej – do 7 lat).

STT ostrzega przed skutkami

Specjalna Służba Śledcza (STT) zwraca uwagę, że wejście w życie tych zmian uniemożliwiłoby prowadzenie „kriminalinė žvalgyba” w sprawach o nadużycie, skróciłoby o trzy lata terminy przedawnienia, poszerzyło możliwość odstąpienia od odpowiedzialności karnej, a w niektórych sytuacjach istotnie skróciłoby okres, w którym dana osoba nie jest uznawana za posiadającą nienaganną reputację.

W swoim wecie prezydent wskazał, że przyjęte zmiany mogą utrudnić pracę organów ścigania, stworzyć podstawy do przerywania stosowanych środków operacyjnych w konkretnych śledztwach oraz wywołać negatywne skutki prawne i polityczne. Nie oszacowano także wpływu na toczące się postępowania dotyczące możliwego niewłaściwego wydatkowania środków na działalność radnych samorządowych.

STT informuje, że prowadzi obecnie postępowania przygotowawcze w 36 samorządach dotyczące możliwego nadużywania funduszy na działalność polityków: zarzuty usłyszało 30 osób, 12 spraw rozpatrują sądy, a ponad 20 polityków zostało już prawomocnie skazanych.

Co dalej

Projekt nowelizacji ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych trafi pod obrady w trybie pilnym. Dalszy los zmian będzie ściśle związany z decyzją Sejmu w sprawie prezydenckiego weta do wrześniowych poprawek Kodeksu karnego.