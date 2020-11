Prezydenci Polski i Litwy: Nie przegapmy okazji, by wykorzystać kryzys do przełomu gospodarczego

W swoim powitalnym przemówieniu prezydent Litwy podkreślił możliwości, jakie daje kryzys dla przedsiębiorstw, nie tylko w zakresie przełomu w innowacjach, ale także ograniczenia wykluczenia społecznego.

Zdaniem prezydenta Litwy, wyzwania związane z pandemią mogą doprowadzić do transformacji gospodarczej. „Nie możemy przegapić okazji, by wykorzystać kryzys do własnych celów. Wierzę, że nie przegapimy tego, bo widzimy w tym dobre możliwości” – powiedział Nausėda.

Prezydent podkreślił, że historyczne porozumienie osiągnięte przez szefów państw w sprawie wieloletniego budżetu UE i funduszu naprawczego stanowi niezrównaną okazję do stworzenia organizacji nowego pokolenia – bardziej ekologicznej, innowacyjnej i mocnej.

Głowa państwa podkreśla, że ​​zmiany gospodarcze powinny iść w parze ze zmianami społecznymi. Zdaniem prezydenta, korzystając z bezprecedensowych inwestycji unijnych, zarówno Litwa, jak i Polska muszą zadbać o to, by wszelkie korzyści odczuło całe społeczeństwo: „Tylko wtedy sukces będzie trwały. Dopiero wtedy stworzymy dojrzałe państwo”.