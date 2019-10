Prezydenci Litwy i Łotwy – nie ma zgody w sprawie energii z Ostrowca

vdu

Według przywódcy Litwy równolegle z umową o granicy państwowej ma być zatwierdzone prozumienie o korzystaniu z zasobów Morza Bałtyckiego.

Litewsko-łotewska umowa o granicy morskiej i strefie ekonomicznej została podpisana w 1999 roku. Do tej pory umowa nie przeszła ratyfikacji w łotewskim sejmie.

Prezydenci w trakcie spotkania nie doszli do porozumienia w sprawie blokady importu energii elektrycznej z siłowni atomowej w Ostrowcu. Zarówno Nausėda, jak i Levits podkreślili, że Białoruś powinna wdrożyć standardy bezpieczeństwa zalecane przez międzynarodowych ekspertów.

Prezydent Litwy na wspólnej konferecji prasowej zaznaczył, że brak zgody co do bojkotu importu prądu z Ostrowca może stać na przeszodzie odłączenia krajów bałtyckich od postsowieckiego pierścienia Brell i synchronizacji sieci elektroenergetycznej z Europą Zachodnią. Nausėda dodał, że Litwa zrobi wszystko, by toksyczny prąd z Ostrowca nie trafił na jej rynek.

Prezydent Łotwy Egils Levits składa dzisiaj roboczą wizytę na Litwie.