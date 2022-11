Prezydenci A. Duda i G. Nausėda: Polska i Litwa wzywają Rosję do zaprzestania inwazji na Ukrainę

Spotkanie prezydentów odbyło się w czwartek po południu w Belwederze. Prezydenci rozmawiali „w cztery oczy”, a także w gronie polsko-litewskiej rady prezydenckiej. W piątek Duda i Nausėda wezmą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Andrzej Duda na konferencji prasowej ocenił, że spotkanie – odbywające się w przededniu Święta Niepodległości – ma ogromne znaczenie dla budowania sąsiedzkich więzi, a także pokazuje, że oba narody miłują wolność i mają przeświadczenie nie tylko o własnym prawie do samostanowienia i posiadania własnych państw niepodległych, ale które także szanują i bronią niepodległości i suwerenności innych.

Duda podkreślił, że obecność prezydenta Litwy wraz z delegacją w kontekście niepodległości, to także gest wsparcia dla walki o niepodległość, suwerenność i wolność Ukrainy, która zmaga się z rosyjską agresją. „Wiemy doskonale o tym na przestrzeni naszych dziejów, że jednym z największych zagrożeń dla naszej wolności, suwerenności i niepodległości była właśnie agresja rosyjska, imperializm rosyjski” – mówił.

„Dzisiaj ten imperializm rosyjski się odrodził w sposób absolutnie widoczny. Dzisiaj ten imperializm rosyjski jest znowu agresywny, chce zniewalać inne narody, chce podporządkowywać sobie inne państwa, dlatego Rosja zaatakowała Ukrainę – nie mamy, co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego stajemy twardo – od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie – w obronie Ukrainy i staramy się wspierać Ukrainę” – powiedział polski prezydent. Wymienił w tym kontekście m.in. działania dyplomatyczne, wsparcie militarne oraz realizację polityki sankcji wobec Rosji.

Jak dodał, na forum polsko-litewskiej rady prezydenckiej omówiono m.in. współpracę bilateralnej, kwestię bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także pomoc dla tego kraju.

„My to znakomicie rozumiemy, to nie jest pomoc bez przyczyny, to nie jest także żadna łaska robiona Ukrainie, to jest nasza rozumna polityka związana z budowaniem przestrzeni bezpieczeństwa w naszej części Europy i domaganiem się, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane” – mówił prezydent RP. „Jasną sprawą jest, że jeśli prawo międzynarodowe będzie przestrzegane, to wojny nie będzie, wojna oznacza łamanie prawa międzynarodowego” – oświadczył Duda.