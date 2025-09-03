Prezes Litewskiej Konfederacji Przedsiębiorców: czterodniowy tydzień pracy jest nierealny

Według A. Romanovskisa, czterodniowy tydzień pracy negatywnie wpłynąłby na konsumentów i dostęp do usług publicznych.
„To utopijny, futurystyczny pomysł, który pokazuje pewne niezrozumienie, w jakim świecie żyjemy” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział prezes Litewskiej Konfederacji Przedsiebiorców, Andrius Romanovskis.
„Ten czterodniowy tydzień pracy to nie tylko kwestia pracowników, ale także konsumentów, bo niektóre usługi będą dostępne krócej, w mniejszym zakresie, tak jak dziś rozumiemy, że przez dwa dni w tygodniu nie mamy dostępu do wielu usług publicznych. Albo zatrudniamy dużo więcej pracowników na ten czas, albo musimy skądś zdobyć znacznie więcej pieniędzy” – zaznaczył.
Z kolei przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego Raimundas Tomašauskas stwierdził, że popiera skrócenie tygodnia pracy z 40 do 32 lub 35 godzin.
„Powinniśmy mówić o tym, że nasz pracownik, który ciężko pracuje i produkuje wszystko, także w przemyśle spożywczym, gdzie ludzie przygotowują jedzenie dla całej Litwy, zarabia 800–1000 euro i mówimy, że on za mało pracuje, a nasze jedzenie jest za drogie. Trzeba mówić o tym, że nasza wydajność pracy jest dziś taka, że możemy pracować nawet dwa lub trzy dni” – powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego Raimundas Tomašauskas.
„W pełni popieramy, aby na Litwie zaczęto mówić nie tylko o czterodniowym tygodniu pracy, ale przede wszystkim o skróceniu tygodnia pracy do 32–35 godzin” – podkreślił.
Powołana premier Inga Ruginienė, gdy kierowała Litewską Konfederacją Związków Zawodowych, aktywnie wspierała pomysł czterodniowego tygodnia pracy.
Po objęciu stanowiska premier, socjaldemokratka powiedziała portalowi „Lrytas”, że chciałaby, aby taki sposób organizacji pracy szerzej się rozpowszechnił na Litwie.