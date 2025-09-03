Prezes Litewskiej Konfederacji Przedsiębiorców: czterodniowy tydzień pracy jest nierealny

Według A. Romanovskisa, czterodniowy tydzień pracy negatywnie wpłynąłby na konsumentów i dostęp do usług publicznych.

„Ten czterodniowy tydzień pracy to nie tylko kwestia pracowników, ale także konsumentów, bo niektóre usługi będą dostępne krócej, w mniejszym zakresie, tak jak dziś rozumiemy, że przez dwa dni w tygodniu nie mamy dostępu do wielu usług publicznych. Albo zatrudniamy dużo więcej pracowników na ten czas, albo musimy skądś zdobyć znacznie więcej pieniędzy” – zaznaczył.

Z kolei przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego Raimundas Tomašauskas stwierdził, że popiera skrócenie tygodnia pracy z 40 do 32 lub 35 godzin.

„Powinniśmy mówić o tym, że nasz pracownik, który ciężko pracuje i produkuje wszystko, także w przemyśle spożywczym, gdzie ludzie przygotowują jedzenie dla całej Litwy, zarabia 800–1000 euro i mówimy, że on za mało pracuje, a nasze jedzenie jest za drogie. Trzeba mówić o tym, że nasza wydajność pracy jest dziś taka, że możemy pracować nawet dwa lub trzy dni” – powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego Raimundas Tomašauskas.

„W pełni popieramy, aby na Litwie zaczęto mówić nie tylko o czterodniowym tygodniu pracy, ale przede wszystkim o skróceniu tygodnia pracy do 32–35 godzin” – podkreślił.