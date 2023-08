Premierzy Litwy, Estonii, oraz Łotwy ogłosili dołączenie do deklaracji G7 dotyczącej wspierania Ukrainy

Deklaracja ma na celu zapewnienie Ukrainie trwałej pomocy politycznej, wojskowej, finansowej i gospodarczej w drodze umów dwustronnych. Nawołuje też do rozliczenia Rosji i zobowiązania jej do naprawienia szkód wyrządzonych agresją na Ukrainę.

„Będziemy współpracować z Ukrainą, aby nadal rozwijać porozumienia w zakresie bezpieczeństwa, które pomogą Ukrainie wygrać wojnę tak szybko, jak to możliwe, (a także) wspierać jej stabilność gospodarczą i odbudowę, odporność, program reform oraz rozwijać jej aspiracje europejskie i euroatlantyckie” – zapewniono w dokumencie podpisanym przez liderów trzech państw bałtyckich.

Politycy podkreślili, że jedynie członkostwo w NATO dostarczy Ukrainie niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa, które odstraszą rosyjską agresję.

„Na szczycie NATO w Wilnie sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Będziemy nadal niezłomnie wspierać Ukrainę na jej drodze do jak najszybszego przystąpienia do Sojuszu. Ukraina udowodniła swoją gotowość do wspierania wspólnych dla nas zasad demokracji, wolności jednostki i praworządności, a także przyczynienia się do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego” – ocenili premierzy.

Do deklaracji dołączyło już 18 państw: Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Islandia, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja i Macedonia Północna.