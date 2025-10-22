Znad Wilii
  • Litwa
  • 22 października, 2025 13:00

Premier wzywa Białoruś do wzięcia odpowiedzialności za balony przemytnicze

Z powodu naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez dziesiątki kontrabandowych balonów meteorologicznych wypuszczonych z Białorusi, premier Inga Ruginienė wyraziła nadzieję, że Mińsk podejdzie odpowiedzialnie do takich incydentów. Premier dodała, że współpraca na poziomie technicznym jest kluczowa, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

zw.lt/BNS
Premier wzywa Białoruś do wzięcia odpowiedzialności za balony przemytnicze

fot. BNS/Paulius Peleckis

„Bardzo chciałabym, aby Białoruś odpowiedzialnie podchodziła do tych wydarzeń, niezależnie od politycznych relacji. Na poziomie technicznym musimy współpracować, to nienormalne, że tak wiele balonów przekracza naszą granicę, musimy je przechwycić i zapobiec dostępowi do naszych obiektów strategicznych” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że z powodu zagrożenia kontrabandą przez kilka dziesiątek balonów meteorologicznych, od wtorkowego wieczoru do środy do godz. 6:30 zamknięto lotnisko w Wilnie.

Ruch został także czasowo wstrzymany na obu działających punktach granicznych z Białorusią – Miedninkach i Solecznikach. W środę rano ruch został wznowiony.

W związku z zaistniałą sytuacją, w środę po południu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Główny doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, Deividas Matulionis, powiedział wcześniej w środę, że z powodu wypuszczenia balonów Litwa może na dłużej zamknąć granicę z Białorusią.

„Jednym z rozwiązań zamknięcie punktów granicznych, ale są także inne rozwiązania, techniczne, które musimy podjąć. Dziś pilnie zwołuję posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego… już dziś rano zażądałam, aby były przedstawione rozwiązania” – mówiła premier.

„Musimy nie dyskutować, ale już mieć decyzję, co będziemy dalej robić” – dodała.

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, powiedział, że operacja związana z balonami była „jedną z najbardziej intensywnych w ciągu ostatnich lat”.

Zgodnie z informacjami służb, balony leciały w pasie od Druskiennik do rejonu Wilna.

PODCASTY I GALERIE