Premier wyjechał na urlop. „Wakacje z rodziną są najważniejsze”

vdu



Premier Litwy Saulius Skvernelis od poniedziałku, 17 lutego, przebywa na dwutygodniowym urlopie. Czasowo obowiązki szefa rządu pełni minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, który zastępuje również ministra ekonomiki i innowacji.

Premiera w pracy nie ma już od piątku, 14 lutego. Prezydent przyznał mu dodatkowy dzień wolny, tzw. dzień ojcowski, a od poniedziałku oficjalnie rozpoczął się urlop.

„Będę odpoczywał tam, gdzie uważam, że należy się odpoczywać, zarówno w kraju, jak też poza Litwą” – powiedział premier Saulius Skvernelis, zaznaczając, że „spędzi wakacje z rodziną” i jest to sprawa najważniejsza.

Do pracy premier powróci 28 lutego.

Na początku lutego Saulius Skvernelis poinformował, że pokonał raka i jest już zdrowy. Z chorobą zmagał się od sierpnia ubiegłego roku. „Dla mnie jest to sprawa zasadnicza, życiowe wyzwanie. Wszystko pozostałe, co się wiąże z przyszłością, polityką – to sprawy drugorzędne” – powiedział informując o swoim stanie zdrowia. Podkreślił, że teraz chce jak najwięcej czasu spędzić z rodziną, bliskimi.