Premier: Wilno musiało dostać więcej szczepionek

Ministerstwo Zdrowia przekazało część szczepionek przeznaczonych dla innych samorządów Wilnu. Wywołało to irytację merów mniejszych miast: mer Szawel Artūras Visockas nawet publicznie skarcił rząd i zaapelował, aby dostawy szczepionek przeznaczone dla ich miasta nie były kierowane do Wilna. Według niego, z tego powodu, że część szczepionek przeznaczonych dla Szawel powędrowała do stolicy, musiano odwoływać wcześniejsze rejestracje na szczepienia.



Mówiąc o redystrybucji szczepionek, podczas której Wilno otrzymało ich więcej niż wcześniej zakładano, I. Šimonytė powiedziała, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na złą sytuację w regionie stołecznym. Przypomniała, że sytuacja w kraju jeśli chodzi o poziom zakażeń jest nierówna.

„Chciałabym, żeby takie rozwiązania nie były potrzebne w przyszłości. Gdyby jednak takie decyzje były potrzebne w innych regionach, byłyby podejmowane w ten sam sposób ”- powiedziała i zauważyła, że wyciągając wnioski z tej sytuacji, należy na przyszłość lepiej komunikować takie decyzje, szczególnie wśród osób, które one dotyczą.

Aušra Bilotienė Motiejūnienė, dyrektor klinik „Santara”, stwierdziła, że ​​sytuacja W Wilnie i w regionie wileńskim jest naprawdę krytyczna.

„Chorują młodzi, ciężko, z komplikacjami. W praktyce szczepienia byłyby bardzo pomocne w tym zakresie“ – stwierdziła w rozmowie z delfi.lt dyrektor Santary,

Premier na konferencji prasowej zapewniała, że jeśli uda się osiągnąć w regionie wileńskim zadowalający podobny ryzyka i jakieś specjalne rozwiązania nie będą już potrzebne, to szczepionki będą rozprowadzane na bardzo prostej zasadzie: „Każdemu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. To będzie kryterium dystrybucji szczepionek”.

„Grupy priorytetowe w zasadzie się skończyły, zbliżamy się do zwykłego szczepienia ludzi według wieku, co można by nazwać masowymi szczepieniami” – powiedziała premier.