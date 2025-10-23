Premier: w przyszłym tygodniu poznamy kandydata na ministra ochrony kraju

„Zgodnie z najbardziej optymistycznym planem naprawdę chciałabym mieć tę osobę na początku przyszłego tygodnia. I zrobię wszystko, żeby tak się stało” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

W tym tygodniu szefowa rządu odwołała Dovilę Šakalienę, która dotychczas kierowała ministerstwem, ponieważ nie darzyła jej zaufaniem.

„Uważam, że potrzebujemy ministra, który skoncentruje się na kwestiach państwowych, a nie na reprezentowaniu samego siebie. Oczekuję tego od całego rządu” – mówiła premier.

W ostatnim czasie najwięcej pytań wywołało spotkanie, które w ubiegłym tygodniu odbyło się w Ministerstwie Obrony Narodowej (KAM) z analitykami i influencerami opinii publicznej. Po spotkaniu opublikowali oni w mediach społecznościowych informacje, sugerujące, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania, by w przyszłym roku przeznaczyć na obronność 5% PKB.

Po opublikowaniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność zaplanowano 5,38% PKB.

Zgodnie z opinią Dovilė Šakalienė, przyszłoroczny budżet obronny nie powinien wynosić mniej niż 5,5% PKB.

Jak mówiła, w początkowej wersji projektu środki na obronność nie sięgały nawet 4% PKB, a 1 października na posiedzeniu rządu przedstawiono projekt, w którym przewidziano 4,87% PKB.

Według danych D. Šakalienė budżet obrony do 5,38% PKB został nagle zwiększony dopiero 14 października, w tym samym dniu, kiedy w KAM odbyło się nieformalne spotkanie z influencerami opinii publicznej, dziennikarzami i przedstawicielami społeczeństwa.

Premier podkreśliła, że budżet był w ostatnich tygodniach wielokrotnie korygowany, co jest normalną praktyką.

„Uważam, że gdybyście w czerwcu lub lipcu podjęli temat kształtowania budżetu jakiejkolwiek ministerstwa, z każdego takiego procesu można by było zrobić podobny skandal” – mówiła I. Ruginienė.

Ówczesna minister ochrony kraju wcześniej stwierdziła, że kwoty przeznaczone na obronność w budżecie zostały zmienione w ciągu jednego dnia, jednak premier twierdziła, że po prostu zostały one „zebrane w jedną linię”.

„To taka sytuacja, w której masz jedną sumę rozłożoną na kilka linii. Kiedy patrzysz tylko na jedną linię, podajesz tylko jeden wynik. Ale kiedy zbierzesz wszystkie linie w jedną, otrzymasz zupełnie inną liczbę. To, co zrobiliśmy tej jednej nocy, gdy zauważyliśmy, że może być pewne nieporozumienie i trudno jest zliczyć liczby z kilku linii, po prostu zebraliśmy wszystkie te linie w jedną, wspólną sumę i powiedzieliśmy prawdę, która jest” – wyjaśniała I. Ruginienė.

Premier powiedziała, że środki na obronność powinny być w pełni przeznaczone na planowane cele, ale podkreśliła również, jak ważne jest szersze rozumienie kwestii obrony.

„Ta suma to środki przyznane Ministerstwu Obrony Narodowej. Jednak niektóre elementy, jak np. zakup broni na czas wojny, w tym uzbrojenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy dołączą do armii, muszą być gotowe tutaj i teraz na konkretny dzień” – mówiła premier. „Armia musi monitorować, czy w magazynach są odpowiednie zapasy, bo jeśli siły dołączą do armii, musi być czym je uzbroić. Musimy mieć pełen obraz wszystkich elementów” – dodała.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas wcześniej mówił, że KAM będzie zarządzać całym budżetem obronnym na przyszły rok, który wynosi 4,8 miliarda euro, z wyjątkiem 25 milionów euro przeznaczonych na budowę schronów. Zgodnie z jego słowami, ministerstwo będzie mogło wykorzystać te środki na drogi, jeśli KAM uzna to za niezbędne do potrzeb obronnych.

Środki na obronność są zwiększane, aby do 2030 roku w pełni rozwinąć w Litwie dywizję wojskową oraz przygotować infrastrukturę dla niemieckiej brygady.

Finansowanie obrony obejmuje także 700 milionów euro przeznaczone przez Fundusz Obrony Narodowej – instrument, który został ustanowiony w zeszłym roku, by przeznaczyć środki na obronność z ostatnio zwiększonych podatków.

Budżet tego funduszu na bieżący rok zatwierdza rząd, dlatego krytycy rządu wątpią, czy wszystkie środki z funduszu zostaną rozdzielone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami systemu obrony.

Wątpliwości budzi także zapis w projekcie budżetu państwa na przyszły rok, który przyznaje KAM prawo do przeznaczenia części środków na drogi gminne prowadzące do obiektów wojskowych.