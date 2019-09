Premier: Stadion Narodowy ma powstać w Kownie

vdu

Według niego, gdyby projekt budowy stadionu w Wilnie nie był realizowany przez samorząd, ale przez rząd, obiekt byłby już gotowy. Mer Wilna Remigijus Šimašius podkreśla, że jeśli rząd wywiąże się ze swoich zobowiązań, stadion będzie w Wilnie.

„Jeśli rząd tego nie zrobi lub chce zrobić to „rękoma wstecz”, to mamy poważne zagrożenie. Chciałbym tylko przypomnieć, że, zgodnie ze wszystkimi podpisanymi przez nas dokumentami, to właśnie rząd realizuje projekt, tylko jego wykonanie jest takie, że premier nawet o tym nie wie” – twierdzi Šimašius.

Podkreślił także, że gdyby rząd nie zdecydował się wstrzymać finansowania europejskiego, „umowa zostałaby podpisana, a prace już byłyby w toku”.

Turecka firma „Kayi Construction”, która odbudowuje kowieński stadion im. Dariusa i Girėnasa, ma zakończyć prace wiosną 2020 roku. Według wicemera Kowna Andriusa Palionisa, planowane prace na stadionie trwają zgodnie z harmonogramem.

Budowa stadionu zgodnego z międzynarodowymi standardami w stolicy trwa od 1987 roku. Ostatnia próba rozpoczęła się w 2008 roku, ale została wstrzymana po zakończeniu finansowania.