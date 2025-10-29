Premier: Polska i Litwa uzgodnią plany otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią

„Już wymieniliśmy korespondencję z premierem Polski, będziemy mieć także dłuższą rozmowę. Premier Polski na pewno skoordynuje swoje działania z nami, co jest bardzo ważne” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Tak minister powiedziała po tym, jak rząd Litwy na miesiąc zamknął granicę z Białorusią, a premier Polski, Donald Tusk, ogłosił plany ponownego otwarcia dwóch punktów granicznych z sąsiednim państwem.

Doniesienia wskazują, że planowane jest otwarcie przejścia granicznego w Kuźnicy, zamkniętego od 9 listopada 2021 roku, oraz przejścia granicznego w Bobrownikach, zamkniętego od 10 lutego 2023 roku.

Premier Polski ogłosił, że oba punkty mogą zostać otwarte w listopadzie.

„Nikt nie spodziewał się, że podejmiemy takie kroki i że hybrydowy atak będzie teraz i tutaj skierowany przeciwko Litwie, dlatego każdy kraj miał swoje decyzje, ale po wydarzeniach tutaj, w Litwie, zapewne plany naszych sąsiadów będą musiały zostać dostosowane” – dodała I. Ruginienė. „Każdy żył swoim życiem, ale stało się, co się stało“ – dodała premier.

Premierka zapowiedziała, że omówi tę kwestię również w czwartek w Łotwie, spotykając się z tamtejszą premierką Eviką Siliną.

„Utrzymuję stały kontakt także z premierem Estonii“ – powiedziała szefowa estońskiego rządu, Evika Silina.

Zamykając granicę z Białorusią, Litwa wprowadziła również pewne wyjątki.

Przez punkt graniczny Miedniki–Kamenyj Log będą mogli przejeżdżać dyplomaci, a zakaz nie będzie dotyczył również dyplomatycznej poczty, osób podróżujących na uproszczonych dokumentach tranzytowych, obywateli Litwy i ich rodzin wracających do kraju.

Dodatkowo, do Litwy będą mogli przyjechać obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, NATO oraz ich rodziny, obcokrajowcy wracający do Litwy, którzy mają ważne zezwolenie na pobyt, a także obcokrajowcy posiadający wizy humanitarne.

Rząd nakazał również Państwowej Służbie Ochrony Granic (VSAT) organizację i zapewnienie realizacji tego zakazu, w tym dopuszczenie osób do kraju lub ich wyjazd z Litwy w sytuacjach humanitarnych.

Decyzja będzie obowiązywać do 30 listopada, po czym Rada Ministrów podejmie decyzję, czy przedłużyć zamknięcie granicy.

W zeszłym tygodniu, z powodu wykorzystywania balonów meteorologicznych do transportu nielegalnych papierosów, w Litwie czterokrotnie zamknięto lotniska, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

Litewskim Siłom Zbrojnym przyznano zezwolenie na zestrzeliwanie takich obiektów. Z kolei prezydent Gitanas Nausėda proponuje ograniczenie transportu białoruskich towarów w ramach schematu tranzytowego przez Kaliningrad, apelując o wspólną reakcję UE na zagrożenie związane z balonami.

Jedynymi dwoma dotychczas otwartymi punktami kontrolnymi w Miednikach i Solecznikach zostały zamknięte od niedzieli wieczorem na decyzję VSAT.