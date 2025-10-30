Premier: Polska zgodziła się opóźnić otwarcie granicy z Białorusią

„Wczoraj rozmawiałam telefonicznie z premierem Polski. Była to bardzo szczegółowa, wyczerpująca rozmowa, i podjęliśmy decyzję, że premier Polski opóźni otwarcie granic. Oznacza to, że koordynujemy nasze działania razem i dzisiaj granice będą zamknięte zarówno w Polsce, jak i w Litwie” – powiedziała szefowa litewskiego rządu, Inga Ruginienė podczas konferencji prasowej na Łotwie w czwartek. „Mamy pierwsze reakcje z Białorusi i mam nadzieję, że będą one wyrazem zrozumienia, że nie będziemy tolerować żadnych hybrydowych ataków i zrobimy wszystko, aby zarządzać zagrożeniami i zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że środę rząd Litwy zamknął granicę z Białorusią na miesiąc, podczas gdy premier Polski Donald Tusk we wtorek ogłosił plany ponownego otwarcia dwóch punktów granicznych z sąsiednim państwem.

Warszawa planowała otworzyć przejście Kuznica, zamknięte od 9 listopada 2021 roku, oraz przejście Bobrowniki, zamknięte od 10 lutego 2023 roku.

Litwa zamknęła granicę w odpowiedzi na zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym spowodowane balonami meteorologicznymi.