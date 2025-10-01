Premier ogłasza powołanie grupy negocjacyjnej do rozmów z przedstawicielami kultury

„Decyzja w sprawie społeczności kulturalnej, ponieważ rzeczywiście słyszymy obawy i oczekiwania, jest taka, że na dzień dzisiejszy postanowiono utworzyć grupę negocjacyjną, w której obie strony będą mogły delegować swoich przedstawicieli, profesjonalistów, którym ufają. Usiądziemy do wspólnego stołu, aby rozmawiać o wszystkich tematach, zarówno tych wygodnych, jak i niewygodnych, aby znaleźć wspólne rozwiązanie” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Lider partii „Świt nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis w mediach społecznościowych krytykuje przedstawicieli środowisk kulturalnych, którzy wypowiadają się przeciw jego partii oraz wyznaczonemu przez nią ministrowi Ignotasowi Adomavičiusowi.

„Kilka razy Remigijus Žemaitaitis otrzymał ode mnie uwagę, że element szacunku musi być obecny. Sama kieruję się takimi wartościami i będę tego samego wymagać od innych” – dodała premier.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu w większych miastach Litwy miały miejsce protesty przeciwko przekazaniu odpowiedzialności za Ministerstwo Kultury partii „Świt nad Niemnem”. Część organizatorów ogłosiła, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premierki oraz ministra kultury na swoich wydarzeniach, odmawiając im patronatu.

Społeczność kulturalna zapowiedziała również zorganizowanie ostrzegawczego strajku 5 października. Domaga się, aby partia „Świt nad Niemnem” o kontrowersyjnej reputacji, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżany o antysemityzm, nie była odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury.