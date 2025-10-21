Premier o wynagrodzeniach nauczycieli: zobowiązania zostaną spełnione

„Zmiany na pewno będą i musimy wypełnić nasze zobowiązania wynikające z umowy zbiorowej. (…) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie zbiorowej, te zobowiązania będziemy realizować” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Przypomnijmy, że ubiegłym roku w zaktualizowanej umowie zbiorowej zapisano, że wynagrodzenia nauczycieli będą rosły corocznie o 5% więcej niż prognozowany wzrost średniego wynagrodzenia krajowego w danym roku, aż do 2028 roku.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że średnia pensja w kraju wzrośnie w przyszłym roku o 7,3%, co oznacza, że zgodnie z umową, pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o 7,65% od stycznia.

Z kolei Litewska Profesjonalna Organizacja Nauczycieli (LŠMPS) zaproponowała rządowi, by na mocy umowy podnieść pensje nauczycieli o 7,65% od 1 stycznia, lub, jeśli to niemożliwe, zamrozić wynagrodzenia przez osiem miesięcy do 2026 roku, a od 1 września podnieść je o 11,5%.

„Z naszej strony widzimy stopniowy wzrost, zarówno od stycznia, jak i w połowie roku, ale na pewno minister spotka się ze środowiskiem edukacyjnym i omówi ten temat” – zaznaczyła premier.

W poniedziałek powiedziała, że w budżecie na lata 2026–2028 brakuje środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, a rząd będzie szukać możliwości realizacji obietnic dotyczących tych podwyżek.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas podkreślił we wtorek, że szybszy wzrost wynagrodzeń nauczycieli możliwy byłby „kosztem innych wydatków”. Z kolei główny doradca prezydenta ds. polityki gospodarczej i społecznej, Vaidas Augustinavičius, stwierdził, że rząd powinien dotrzymać porozumienia z nauczycielami.

W projekcie budżetu na przyszły rok przewidziano dodatkowe 438,4 mln euro na podwyżki wynagrodzeń pracowników sektora publicznego. Największa część tych środków ma zostać przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli, pracowników wyższych uczelni oraz trenerów sportowych – 148,8 mln euro.